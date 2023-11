Blengini. "La classifica è bugiarda sul valore del team lombardo»

Prima di partire per la Lombardia, coach Blengini ha descritto così la sfida in arrivo: "In settimana abbiamo cercato di proseguire la crescita nella fase di cambio palla. Prevedo una sfida difficile con una squadra che lo scorso anno ha sfiorato la finale Scudetto e che in questa stagione ha cercato di rinforzarsi. L’inizio di stagione da parte di Milano non deve ingannare nessuno, con il recupero della diagonale titolare l’Allianz diventa uno dei team più attrezzati del torneo. I risultati negativi registrati finora daranno ai nostri rivali una grande rabbia agonistica a caccia di una svolta contro di noi" Ha parlato anche Alex Nikolov: "Ci stiamo allenando con la consapevolezza di aver progressivamente alzato il livello del nostro gioco e di essere sulla giusta strada. Altrimenti non saremmo riusciti a battere Perugia, che in regular season non perdeva da due anni. L’Allianz non ha iniziato la stagione come avrebbe voluto e darà tutto in campo. Non è mai facile prendere punti all’Allianz Cloud. Affrontare rivali così insidiosi e un campione come Kaziyski dà tanti stimoli".