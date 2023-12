Blitz in Belgio per la Lube. Terzo successo in Europa

Maaseik

0

Lube

3

GREENYARD MAASEIK: Polak 6, Bartos 9, Hanzic 14, Cox 11, Vanker 2, Fornes 9, Perin (L), Lindqvist, Iribarne. N.E. Hetman, Berkhout, Janssen, Neyens, Thys. All. Bertini Cucine.

LUBE CIVITANOVA: Chinenyeze 6, Lagumdzija 18, Nikolov 20, De Cecco, Larizza 3, Yant 13, Balaso (L), Motzo 1, Bottolo, Zaytsev, Diamantini. N.E. Thelle, Bisotto, Anzani. All. Blengini.

Arbitri: Porvaznik (Ser) e Risto (Est).

Parziali: 22-25 (25’), 25-27 (28’), 24-26 (32’).

Note: Maaseik battute sbagliate 10, ace 4, muri 2, ricezione 60% (perfetta 20%, attacco 58%; Lube bs 16, ace 3, muri 1, 44% (30%), 69%.

La Lube d’Europa le suona a tutti. Altra vittoria per Civitanova che passa in Belgio e fa tre su tre in Champions, tre successi e tutti senza concedere un set. Col Maaseik non è stata affatto una passeggiata, anzi gli ultimi due parziali si sono risolti ai vantaggi e in entrambi i casi i biancorossi parevano spacciati. Ma, si sa, la Lube nel muore mai e con le difese prima e con un incredibile Lagumdzija poi, ha compiuto il blitz. Adesso il team di Blengini (69% d’attacco) è già con un piede nei quarti. La Champions tornerà giovedì prossimo e sarà anche il ritorno della Lube in casa, contro Praga, domenica invece a Piacenza per la SuperLega.

Primo set. Blengini vara un sestetto inedito. Yant ritrova il posto da titolare come a Praga, ma la grande novità è la promozione di Larizza. La Lube parte forte con De Cecco che opta per pipe e primi tempi, però pian piano i padroni di casa si riportano sotto e trovano la parità a 8. L’equilibrio persiste, poi sul 17-18 dentro Motzo che per l’ennesima volta, pur a freddo, spara un servizio ottimo che vale l’ace del +2. Dopo una bella difesa del neo entrato Bottolo, Lagumdzija butta giù la sassata che vale il 20-23 e fa assaporare l’1-0. Il finale se lo prende tutto Yant che prima schiaccia il 21-24, quindi chiude.

Secondo set. Proprio Marlon comincia con sbavature che infondono coraggio ai belgi: 11-9. Hanzic si divora il possibile 20-17 e tiene a galla la Lube, subito dopo dentro Zaystev e Bottolo e proprio quest’ultimo salva alla grande d’istinto e il muro di Nikolov (ottimo) dà un cruciale 20-20. La Lube continua a difendere forte e appunto una bella copertura di Nikolov dà la palla del 23-24 a Lagumdzija che non sbaglia. Bartos manda ai vantaggi. Un errore ancora di Hanzic regala il 2-0 a Civitanova.

Terzo set. Nonostante un parziale buttato via, con gli ultimi punti pesanti da subire perché dopo lunghi scambi, il Maaseik non si ri-presenta scoraggiato. Anzi di nuovo si divora il prezioso 7-3 e la Lube ringrazia impattando a 8. Arriva il primo muro dei belgi per il 16-14 e un pasticcio di Chinenyeze che anticipa De Cecco propizia il 19-16. Hanzic trova il +4, ma nel momento più critico ecco Lagumdzija. L’opposto dà spettacolo con 4 turni pazzeschi al servizio nei quali sfodera 2 ace e due attacchi stellari che capovolgono tutto: 23-24. Si va di nuovo ai vantaggi. E chi se non Lagumdzija firma il punto che regala la vittoria?