Bonelli della Cbf Balducci: "Sto realizzando un sogno"

"La serie A1 è un sogno coltivato da bambina: adesso sono molto felice e carica". Asia Bonelli, palleggiatrice della CBF Balducci, ha esaudito quel sogno dopo averlo conquistato sul campo e adesso partirà titolare a differenza delle esperienze a Busto Arsizio e a Chieri. "Averlo sudato – dice – rende questo traguardo ancora più bello e mi inorgoglisce. Ora costruiremo in palestra la stagione per difendere la massima serie". Al via si presenta una squadra con molte novità che dovranno essere assemblate. "Ci sono tante ragazze che si affacciano per la prima volta nel campionato italiano". Di certo è una formazione motivata con le ragazze desiderose di meritare di stare nella massima serie. Bonelli conosce la categoria avendo fatto parte di roster della massima serie, ma quest’anno sarà la titolare. "Conosco l’A1 ed è tanto differente dall’A2: il gioco è più veloce, ci sono giocatrici più alte, che staccano molto di più, i colpi sono più forti. L’A1 è uno dei migliori torneo del mondo, se non il numero uno, dove ci giocano tante stelle e formazioni di altissimo livello". Con simili premesse il campionato è ricco di stimoli. "È bello – spiega – confrontarsi con certe realtà e giocatrici, ci sarà da spingere in palestra alzando di continuo l’asticella". Si lavora al palas e non si vede l’ora di scendere in campo. "C’è in effetti tanta curiosità. Avremo subito degli scontri diretti a cui occorre arrivare pronte, siamo anche mosse dal desiderio di confrontarci nei primi test per vedere a che punto siamo, per cominciare a testare il nostro livello per arrivare al via nelle migliori condizioni".

Dello scorso anno sono rimaste Giulia Bresciani, Clara Decortes, Alessia Mazzon e, per l’appunto, Bonelli che avrà nell’opposta una giocatrice che conosce molto bene per averci giocato l’anno scorso. "Siamo rimaste in poche e magari possiamo essere d’aiuto alle altre. Sono felice che Decortes sia rimasta considerando quanto ha fatto lo scorso anno, si merita ampiamente l’A1 e con lei sarà semplice ritrovare la sintonia mentre con le altre si raggiungerà il giusto equilibrio solo con il lavoro".