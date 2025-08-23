Boninfante. "Provate al raduno belle sensazioni, è da sfruttare questa euforia»

Anche il baby regista Mattia Boninfante, classe 2004 e pronto alla seconda stagione in biancorosso, ha espresso la sua opinione su questo avvio di ritiro della Lube. "Sono felice di ritrovare l’ambiente, lo staff e la squadra, anche se a ranghi ridotti visto l’impegno di molti compagni con le rispettive nazionali. Questa euforia – sottolinea – va portata avanti per tutta la preparazione. L’anno scorso ci siamo confermati su più fronti come una delle migliori squadre. La stagione con la Lube e il percorso con la Nazionale (ha debuttato in maglia azzurra in una tappa della Vnl ndc) mi hanno dato tanto a livello di esperienza". Boninfante è reduce da una stagione splendida. "L’anno scorso – ricorda – ero un esordiente, non avendo mai giocato una competizione intera a questi livelli, mi presento al via con una stagione all’attivo e avverto la differenza. Anche il lavoro in nazionale mi ha dato molto, è stato bello esordire. Conservo dentro di me queste emozioni con la consapevolezza che sarà fondamentale mantenere un livello di impegno molto elevato".