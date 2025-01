Bonomi carica l’Atlantide: "Vendichiamo l’ultimo ko davanti ai nostri tifosi"

Tra le partite che domani completeranno il programma della diciassettesima giornata di A2 merita un occhio di riguardo il confronto tra Atlantide e Siena. La squadra di coach Zambonardi, che potrà scendere sul parquet del S. Filippo conoscendo già il risultato dell’anticipo odierno tra Ravenna e Prata, le altre due prime della classe, sono chiamati a dare il massimo per superare un avversario tradizionalmente ostico come i toscani e proseguire così la loro lotta per il primato: "Ci aspetta una partita difficile – è la presentazione del palleggiatore Matteo Bonomi – Loro hanno ottimi battitori e cercheranno un immediato riscatto dopo una secca sconfitta. Noi stiamo lavorando sulla ricezione, ma curiamo pure il nostro servizio, che può essere molto efficace e ridurre le loro opzioni in attacco. L’ultimo turno in casa non è andato come avremmo voluto. Anche per questo vogliamo giocare con grinta e attenzione per regalare una vittoria al nostro pubblico". Luca Marinoni