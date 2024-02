Botteghino. Biglietti in prevendita per la gara con Cisterna

La Lube comunica che c’è la prevendita al botteghino per assistere domenica al terz’ultimo turno di campionato contro Cisterna (orario 17-19, domani 10-12 e domenica 10-12, poi 15.30-18), giungono voci di mercato in casa Zaksa. Il club polacco, vincitore delle ultime tre Champions e che poteva essere avversario di Civitanova nei quarti salvo essere eliminato dall’Halkbank, avrebbe già definito un acquisto. Proprio un lontano ex Lube, perché l’opposto Kurek avrebbe deciso di lasciare il Giappone per tornare in patria. Lo Zaksa perderà Sliwka e al 99% Bednorz (dovrebbe finire a Resovia dove ora allena Medei) e starebbe pensando ad un super big per tornare ai vertici europei: il sogno sarebbe Leon che andrà via da Perugia. Anni fa sarebbe stato un sogno anche per i tifosi della Lube, ma il rendimento avuto in queste stagioni, i tanti stop fisici e un atteggiamento non sempre di "sana e giusta ignoranza" per dirla alla Giulianelli, più un ingaggio spropositato, lo terranno lontano dall’Adriatico. E dall’Italia.

an. sc.