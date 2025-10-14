Bottolo sul sistema con tre schiacciatori: "Sarà una Lube ancora più esplosiva"

Due sconfitte su due uscite: la terza edizione della "Jesi Volley Cup" è stata negativa per la Lube. I vice campioni d’Italia contro l’Allianz erano finalmente in formazione tipo, ma i milanesi si sono imposti 3-0, quindi domenica una Lube versione turnover è caduta 2-3 contro la Yuasa. Per certi versi ko utili, i ragazzi di Medei saranno ancor più attenti la prossima gara, la prima vera, perché lunedì sera all’Eurosuole Forum inizierà la SuperLega proprio contro Grottazzolina. I tanti tifosi biancorossi dell’anconetano recatasi al PalaTriccoli non si sono goduti la miglior Lube, ma almeno hanno visti dal vivo 3 campioni del mondo. Tra questi Bottolo (domenica ospite della Toffanin su Canale5), impegnato adesso con la tesi triennale in Biologia.

Bottolo, secondo lei a Jesi sconfitte di natura atletica perché la preparazione fatta da Merazzi è risaputo sia particolarmente dura, oppure sono emerse difficoltà ed errori? "Probabilmente una combinazione, in più noi non eravamo al completo da 5 mesi e quindi bisogna ri-oliare i meccanismi. Comunque due sconfitte che non intaccano la nostra fiducia in vista di lunedì".

Domenica non è sceso in campo unicamente per avere un po’ di riposo? "Sì, il coach ha optato per questa linea con chi aveva disputato il Mondiale fino all’ultima gara".

Ecco, il Mondiale. Se Gargiulo ci ha detto di non riuscire ancora a realizzare, lei invece aveva alle spalle il trionfo del 2022. Stavolta non solo è stato sempre titolare, ma è pure stato decisivo dimostrando freddezza e personalità, per non parlare dello show in battuta contro la Bulgaria. Non era nato negli anni della “generazione di fenomeni“ ma state proprio ricalcando quei formidabili e indimenticati atleti… "Questa cosa è bellissima e spero che possa influenzare le nuove generazioni. Devo ammettere che prima di volare nelle Filippine ero ed eravamo un po’ scettici perché altre nazionali sembravano più forti e nella nostra parte di tabellone avevamo Polonia e Francia. Abbiamo smentito tutti e pure noi stessi. Un trionfo fantastico, ma spero non sia il punto più alto della mia carriera, magari ne seguiranno altri così".

Ora è alle prese con la tesi (sulla capsaicina): più facile giocare un Mondiale o laurearsi? "Sicuramente giocare la finale! Non è semplice laurearsi quando ti manca la regolarità nello studio".

Tre campioni del mondo e un vice campione: la rassegna iridata lascia in eredità più aspettative sulla Lube? "Forse per i tifosi. Adotteremo lo schema con i tre schiacciatori sperando ci dia ancor più dinamismo e esplosività. Anche perché alcune squadre si sono molto rinforzate".

Tipo? "Verona e Piacenza. Le pongo sul nostro piano subito dietro Trento e poi Perugia".