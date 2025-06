Božana Butigan si unisce alla Megabox Vallefoglia per il campionato italiano

"Non è stato difficile scegliere Vallefoglia". A parlare è la centrale croata Božana Butigan, nuovo acquisto della Megabox. Classe 2000, 1.92, al sesto campionato consecutivo in Italia dopo 4 anni con l‘HAOK Mladost Zagabria nella serie A croata. "Vallefoglia è una delle società che sta crescendo di più e ogni anno sta guadagnando sempre maggior rispetto e qualità nel campionato italiano – continua la giocatrice croata –. Il mio obiettivo è dare il 100% di quello che ho, ovvero tutta la mia grinta, la positività e il sorriso per la mia squadra e per raggiungere i nostri traguardi. Non ho mai lavorato con Andrea Pistola, ma non vedo l‘ora di cominciare: so che con lui si lavora tanto in palestra e che ogni atleta che ha lavorato con lui è cresciuto tanto, e mi aspetto la stessa cosa per me".

Božana Butigan è il secondo importante nuovo arrivo della settimana alla Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia. Portata in Italia dall‘Imoco Conegliano, con la quale ha disputato una stagione e mezzo ed ha arricchito il suo palmarès di uno scudetto, una Coppa Italia, due Supercoppe e una Champions League, ha poi giocato due stagioni e mezzo con il Volley Bergamo e l‘ultima stagione con il Bisonte Firenze. Con la squadra toscana la neo biancoverde ha giocato un ottimo campionato, chiudendo al terzo posto nella classifica dei muri punto, alle spalle delle sole Candi e Danesi. Con la sua nazionale sta disputando la Golden League: nei primi 4 incontri ha firmato 14,75 punti di media, con 3,5 muri e 2,5 ace. Soddisfatto di questo nuovo arrivo anche il direttore sportivo delle tigri Alessio Simone: "È una ragazza giovane, ma già con una bella esperienza nel campionato di Serie A. È nazionale croata, è arrivata in Italia con Conegliano e ha fatto ottime stagioni sia a Bergamo che a Firenze. È una giocatrice molto forte a muro, che è quello che ci serviva per fare fronte alla partenza di Weitzel, e anche in attacco può dare un ottimo contributo. È la giocatrice giusta per noi".

b.t.