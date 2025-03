Braccio di ferro a Cremona. Nona vittoria per la Cbf Balducci

ESPERIA 0 CBF BALDUCCI 3

ESPERIA: Bellia 6, Marchesini 4, Taborelli 13, Arciprete 11, Munarini 13, Turlà 1, Parlangeli (L), Modesti 1, Zorzetto, Zuliani. Non entrate: Melega (L), Maiezza, Bondarenko. Allenatore Mazzola.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Decortes 18, Bulaich Simian 1, Mazzon 9, Bonelli 3, Battista 13, Caruso 6, Bresciani (L), Fiesoli 8, Busolini 1, Morandini. Non entrate: Zamponi (L), Orlandi, Sanguigni, Allaoui. Allenatore Lionetti.

Arbitri: Proietti, Sumeraro. Parziali: 16-25 29-31 22-25.

Note - Durata set: 24’, 39’, 26’; Totale: 89’. MVP: Fiesoli.

La Cbf Balducci torna da Cremona con altri 3 punti nell’anticipo della Pool Promozione di A2 di volley femminile. Le maceratesi, al nono successo di fila, mantengono il secondo posto nella classifica dopo quattro turni. La Cbf Balducci centra un risultato molto importante in una paritta combattuta, a parte il primo set dominato. Le lombarde alla fine si deono piegare ai colpi della top scorer Decortes (18) e della Mvp Fiesoli, il cui ingresso si è fatto notare firmando 8 punti, di cui 2 a muro. Da segnalare per la formazione di coach Lionetti anche i 9 muri e 3 iace, mentre non bastano all’Esperia i 13 punti di Munarini e Taborelli.

Il primo set è tutto arancionero sin di primi punti: la pressione Cbf Balducci in battuta mette in difficoltà Cremona, l’attacco maceratese gira al 52% con Battista protagonista (6 punti) e Mazzon al 75%, il finale è 16-25.

Il secondo è molto combattuo, Entrambe le squadre commettono diversi errori in battuta. La gara va avanti sul filo dell’equilibrio (10-10 e 13-13). Macerata allunga il passo ma nel finale le padrone di casa acciuffano la parità (24-24). Si va avanti punto a punto (29-29) quando Bonelli e poi mura Arciprete (29-30) per due volte (29-31).

Il terzo set ricalca quello precedente. La Cbf Balducci è sempre avanti nel punteggio quando la formazione di coach BLinetti è raggiunta dalle avversarie (18-18), Munarini mura (19-18), Battista risponde (19-19). Caruso attacca sulla riga (20-21) e Fiesoli mura Taborelli (20-22) e mette giù il 20-23, il capitano firma anche il 21-24, Bellia sbaglia il servizio e finisce 22-25.

Ecco l’analisi di Giulia Bresciani, libero della Cbf Balducci: "La partita, a parte il primo set, è stata combattuta. Loro dal secondo set ci hanno un po’ preso le misure, soprattutto sugli attaccanti. Cremona è una squadra ben organizzata, riceve molto bene, ci ha messo un po’ in difficoltà in fase di ricezione, quindi anche la nostra costruzione di gioco è stata più difficile. Siamo state brave a rimanere lì, a ritrovare il nostro gioco. Il secondo set vinto ai vantaggi, ci ha dato una spinta in più".