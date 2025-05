Branda Castillo rinnova con Savino Del Bene Scandicci fino al 2026

Dopo Maja Ognjenovic in regia è ora la volta del libero. La Savino Del Bene Scandicci ha ufficializzato la conferma anche per il 2025-2026 della trentaduenne dominicana Branda Castillo confermatasi nella passata stagione come una delle migliori al mondo nel ruolo, pilastro della difesa, con il 48,36% di ricezione perfetta con cui ha chiuso il campionato di A1. La giocatrice, alla quarta annata in maglia biancoblù, dopo le due dal 2021 al 2023 e quella scorsa, con l’intervallo di un solo anno al Vero Volley Milano, è stata una delle artefici dei successi passati e attuali dello Scandicci e ha contribuito non poco, quest’anno, alla conquista del titolo di vicecampione d’Europa e al raggiungimento del terzo posto in campionato e della semifinale di Coppa Italia.

Castillo è anche un punto di riferimento nella Nazionale della Repubblica Dominicana con la quale ha partecipato a tre Olimpiadi in carriera: Londra 2012, Tokyo 2021 e Parigi 2024. Anche a livello di club ha maturato grande esperienza giocando, dopo gli inizi con la squadra del San Cristóbal, la sua città natale, in Porto Rico (vittoria del campionato), Azerbaigian (tre titoli nazionali e il premio di miglior libero nella Champions League 2014) e Brasile, prima di approdare – come detto – alla Savino Del Bene con cui si è aggiudicata la Challenge e la Coppa Cev.

"Tornare ancora una volta a vestire questa maglia – confessa - è per me motivo di grande orgoglio. La scorsa stagione è stata intensa e stimolante e ci ha regalato grandi soddisfazioni; sono felice di poter proseguire questo cammino insieme a un gruppo ambizioso e determinato. So che ci aspettano nuove sfide importanti, in Italia e all’estero con la nuova partecipazione alla Champions e, per la prima volta, al Mondiale per club, ma sono pronta a dare il massimo per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi e regalare emozioni ai nostri tifosi"

f. m.