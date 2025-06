Caforio alla Cbf Balducci: "Qui posso migliorare"

"Mi aspetto una stagione intensa e stimolante, con tante sfide da affrontare". Sono le parole del libero Giorgia Caforio, il quinto volto nuovo della Cbf Balducci è una specialista della seconda linea e vestirà per la prima volta la casacca arancionera della società maceratese che disputerà l’A1 di volley.

Caforio ha giocato nell’ultima stagione a Messina che Macerata ha affrontato nella finale playoff. La giocatrice salentina è da anni ai vertici delle speciali classifiche di ricezione della Serie A2, adesso è pronta a misurarsi nuovamente nel massimo campionato con la Cbf Balducci, portando grinta, esperienza ed affidabilità alla seconda linea arancionera.

Caforio, oltre all’esperienza appena conclusa a Messina, vanta una lunga carriera in Serie A, iniziata da giovanissima nel 2012/13 a San Vito in A2, nella sua terra dove resta anche nelle due stagioni successive in B2 tra Mesagne e Taranto. Poi, dal 2015, il neo libero arancionero torna stabilmente nel campionato di A2, rivelandosi tra le migliori interpreti del ruolo con Soverato, Cuneo, Olbia, San Giovanni in Marignano e, infine, Messina. Nel mezzo, l’esperienza in Serie A1 a Chieri.

"Ho scelto Macerata – spiega la giocatrice – perché è una società seria, ambiziosa e con un progetto che mi ha convinta fin da subito. Ho sentito tanta fiducia nei miei confronti e credo che sia il posto giusto per continuare a migliorare. Ho giocato spesso contro la Cbf Balducci e ho sempre avuto un’impressione molto positiva. È una squadra che lotta su ogni pallone e ha un grande pubblico che la sostiene". C’è attesa tra i tifosi per questa stagione che porterà a Macerata tante campionesse di livello mondiale. "L’ambiente – dice Caforio – è carico di energia e non vedo l’ora di farne parte. Il mio obiettivo è crescere, sia tecnicamente che mentalmente, e dare il massimo in ogni allenamento e partita. Penso di poter portare energia, entusiasmo e voglia di lavorare: sono pronta a mettermi a disposizione del gruppo per dare il mio contributo".