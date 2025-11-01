Calendario modificato. Problemi organizzativi in Arabia. Chiesto il rinvio della Supercoppa

Niente Arabia Saudita, Lube-Rana tra una settimana si giocherà a Civitanova. Ovviamente parliamo della sfida di regular season…Il prossimo fine settimana avrebbe dovuto essere quello della Supercoppa a Dammam, prima volta per un trofeo del volley italiano assegnato all’estero. Dopo la richiesta però della federazione saudita di posticipare l’evento per ritardi e problemi organizzativi (bella figura), la Lega Pallavolo Serie A ha modificato il calendario del campionato ed ha stabilito di anticipare la sesta giornata, inizialmente prevista per il 20 novembre. Morale della favola i vice campioni d’Italia giocheranno ben tre incontri di fila in casa, dopo Trento sconfitta mercoledì 3-1 e dopo la gara di domani con Cisterna, domenica 9 novembre alle 18 la Lube riceverà l’ambiziosa Verona. Biancorossi e scaligeri dovevano confrontarsi venerdì 7 in Arabia per la semifinale di Supercoppa, lo faranno invece domenica (diretta anche su Dazn) all’Eurosuole Forum e sarà il big match della SuperLega. Verona infatti è stata la regina del mercato estivo con acquisti di spessore come Christenson, ex regista della Lube, e l’opposto Darlan, più le conferme di Mozic e Keita. Non a caso vincendo il posticipo di giovedì 3-0 su Milano è diventata la capolista della SuperLega con 9 punti, unica formazione a punteggio pieno e davanti a Perugia che ne ha 8. Domani però alle 19 avrà un altro super test, ospiterà infatti i campioni d’Italia di Trento (da segnalare anche il derby Milano-Monza alle 19.30). Proprio dalle 17 di oggi sarà possibile acquistare online i biglietti per il match della Lube contro la Rana, mentre la biglietteria del palazzetto sarà aperta dalle 10 alle 12. Prezzi a partire da 15 euro, 10 ridotto per Over65 e Under18, fino ad un massimo di 60 euro.

Andrea Scoppa