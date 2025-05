Carpegna Prosciutto Pesaro supera Reale Mutua Torino e si avvicina ai playoff

CARPEGNA PROSCIUTTO 85REALE MUTUA TORINO 72

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: Petrovic 4, Cornis ne, Maretto 6, Imbrò 3, De Laurentiis 8, King 11, Bucarelli 17, Lombardi 8, Zanotti 6, Ahmad 22. All. Leka.REALE MUTUA TORINO: Taylor 22, Seck, Schina 10, Gallo 3, Osatwna ne, Montano 8, Landi 4, Severini 6, Ajayi 11, Ladurner 8. All. Moretti. Arbitri: Ursi, Boscolo Nale e Caforio.

Note. Parziali: 23-13, 48-33, 69-54. Tiri liberi: Pesaro 18/23, Torino 21/26. Tiri da 3 punti: Pesaro 11/29, Torino 5/30. Rimbalzi: Pesaro 34, Torino 37. Antisportivo a Schina. Tecnico ad Ahmad. Usciti per falli: Schina. Spettatori: 1.008.

Vincere una partita secca dà sempre un gran gusto. Pesaro la interpreta col giusto spirito, domina e lancia la sfida alla Fortitudo che affronterà il 6 maggio al Paladozza: in palio il pass per i playoff. Che sia cambiata la musica lo dice la difesa: dopo il primo canestro di Taylor, passano 3’ prima che Torino ne trovi un altro col tap-in di Ajayi. C’è voglia di sgomitare, con Lombardi che fa a sportellate proprio col colosso nigeriano mentre nei primi 7’ i piemontesi riescono ad imbavagliare Ahmad.

La squadra di Leka, però, trovare buone alternative: la mano di Bucarelli è calda (11 punti nei primi 10’) e la Vuelle costruisce il primo vantaggio in doppia cifra (21-11). Il 2° quarto comincia con una stoppata imperiale di King su Montano, poi V.J confeziona la tripla che ispira pure Lombardi. Due tiri pesanti di fila che scavano ancora il solco, quindi Bucarelli regala una caramella a De Laurentiis che appoggia il +13 (34-21). Torino sembra stordita, forse non s’aspettava una Pesaro così decisa. Ahmad, dopo un passaggio in panchina, rientra e spara un siluro in faccia ad Ajayi; Torino pasticcia, Ahmad ruba palla e lancia Bucarelli in contropiede che firma il +15 costringendo Moretti a chiamare un time-out che non schiarisce le idee ai suoi. La Reale Mutua sprofonda a -19 su una magia di Ahmad, ma prima dell’intervallo i piemontesi ricuciono qualcosa, anche se l’inerzia è saldamente in mano ai biancorossi. Che iniziano la ripresa col giusto piglio: due recuperi di De Laurentiis tengono vivo l’entusiasmo in cui si esalta Lombardi che infila un’altra tripla e quando Imbrò scappa via a tutti per il lay-up del +20 (59-39) è festa grande. Ma la partita non è finita: Torino risale la corrente e negli ultimi 3’ del terzo quarto in cui piazza un parziale di 9-2, con Ahmad in panca. Una crisi offensiva che si protrae ancora nell’ultimo periodo mentre dall’altra parte si accende Taylor. Quindi Severini si guadagna un gioco da tre punti che riapre il match (74-63 al 33’) e Pesaro trema su due rimbalzi offensivi non sfruttati, con Torino che scheggia due volte il ferro dall’arco. Per 3’ nessuno segna più fino al 2/2 ai liberi di Maretto. Al 5° fallo di Schina, il play di Torino e Ahmad si azzuffano: gli arbitri puniscono il primo con un antisportivo e l’americano con un tecnico. Torino arriva a -9 (76-67 al 37’), poi ci pensa Lombardi a chiudere i conti con una gran giocata: stoppa Ajayi e vola in contropiede. Poi la bomba di Bucarelli: tutti a casa.

Elisabetta Ferri