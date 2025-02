Castelferretti battuta. Sabini, Romagna mia quanta sofferenza

Rubicome 3 Castelferretti 1

PARZIALI: 24-26, 25-16, 25-18, 25-23

RUBICONE: Gherardi, Bonatesta, Graziani, Zammarchi, Mazzotti, Bellomo, Massaro, Rocchi, Procelli, Nori, Farina, Marazzi, Carlini (L1), Sacchetti (L2). All. Mascetti - Ponticelli.

SABINI CASTELFERRETTI: Licitra, Gaggiotti, Violini, Pieroni, Giaccaglia (K), Giacchetti, Mancinelli, Mariotti, Bizzarri, Toccacieli, Pettinari G., Freddi, Marchetti (L1), Farinelli (L2). All. Silvestrini.

ARBITRI: Albergamo - Nampli

Trasferta romagnola senza punti per la Sabini che torna da San Mauro Pascoli con solo un set. Castelferretti si presenta senza Giuliani squalificato e, dopo una frazione iniziale vinta ai vantaggi, trascinata nel finale al servizio da un super Mariotti, si piega a un Rubicone che non si scompone. Dal secondo set la formazione di casa riparte forte e questa volta la vice capolista non fa sconti facendo prevalere la maggiore fisicità nonostante qualche errore che però non agevola la Sabini. I locali sfruttano poi l’arma del servizio per chiudere la sfida. Per i castelfrettesi quarta sconfitta consecutiva in trasferta.