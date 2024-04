Cbf Balducci al capolinea. Sfuma il sogno promozione

CBF BALDUCCI

BUSTO ARSIZIO

CBF BALDUCCI : Fiesoli 5, Mazzon 6, Bonelli 3, Bolzonetti 7, Broekstra 2, Stroppa 4, Bresciani (L) , Civitico 2, Vittorini 3, Dzakovic 1, Morandini . Ne. Masciullo, Cappellacci (L), Quarchioni. All. Carancini.

BUSTO ARSIZIO: Rebora, Monza 4, Cvetnic 11, Tonello 8, Zanette 16, Pomili 6, Bonvicini (L) , Bosso. Ne. Bresciani, Citterio (L), Osana, Furlan. All. Beltrami.

Arbitri: Selmi, Angelucci.

Parziali: 16-25 18-25 10-25.

Note: Cbf Balducci; 8 errori in battuta, 2 ace, 52% ricezione positiva (24%perfetta), 27% in attacco, 2 muri vincenti. Busto Arsizio: 5 errori in battuta, 5 ace, 52% ricezione positiva (54% perfetta), 40% in attacco, 8 muri vincenti. Mvp: Zanette.

Si ferma in semifinale il sogno della Cbf Balducci, è Busto Arsizio a strappare il pass per la finale che assegna la promozione nell’A1 di volley femminile. Le lombarde si dimostrano superiori alle avversarie in tutti i fondamentali, spingono molto in battuta, creando molti problemi alla Cbf Balducci che non riesce a trovare le contromosse perché la partita potesse prendere un’altra piega. Ora Busto Arsizio è in attesa di conoscere chi la spunterà nella bella tra Talmassons e Messina.

Nel primo set la battuta di Busto Arsizio è ficcante e ciò crea le difficoltà nella squadra maceratese. Le lombarde hanno il pallino del gioco in mano e non mollano la presa. Si riparte. Nel secondo set la Cbf Balducci è costretta a inseguire Busto Arsizio che mano a mano aumenta il vantaggio facendo valere la sua forza offensiva con Zanette che firma 6 punti (54% in attacco). Il terzo set dura poco e quando la Cbf Balducci si avvicina alle avversarie (5-6) ci pensa Zanette, al suo turno in battuta le bustocche allungano il vantaggio (6-15) e la partita è praticamente segnata. Le lombarde dimostrano di avere in pugno la situazione e non mollano la presa.

A fine gara Massimiliano Balducci, amministratore delegato della Cbf Balducci Group, guarda avanti: "La prossima stagione – ha detto – dovrà vederci ai vertici, migliorare quanto fatto quest’anno e regalare le soddisfazioni al pubblico che ha dimostrato ancora una volta il suo attaccamento". L’analisi della capitana Alessia Fiesoli. "Ci eravamo ripromesse di partire subito forte, di essere aggressive e spingere, ciò non è stato possibile soprattutto per merito loro che hanno difeso anche l’impossibile, mentre noi abbiamo commesso tanti errori. Dispiace lasciare così davanti a un pubblico spettacolare". Infine le parole di coach Michele Carancini: "Loro hanno spinto su ogni fondamentale mettendoci in difficoltà, noi non siamo stati in grado di reagire e di trovare le contromosse. Non abbiamo fatto una bella gara sotto più punti di vista, merito soprattutto delle avversarie".