Cbf Balducci al lavoro: "È la vittoria che ci voleva"

"Queste gare ci hanno aiutato a scoprire che squadra possiamo essere e a me la voglia di mettermi in gioco". È quanto dice Alessia Mazzon, centrale della Cbf Balducci; domenica le maceratesi sfideranno la Numia Vero Volley Milano di Paola Egonu & C. "Si tratta di una giocatrice straordinaria – aggiunge – che ha tantissimi colpi per mettere in difficoltà chiunque, noi cercheremo di darle fastidio a muro consapevoli che le elevazioni sono differenti". Milano è una squadra di primissima fascia. "È una di quelle gare da affrontare con la consapevolezza che la nostra migliore prova potrebbe non essere sufficiente, l’obiettivo è non disunirci, ma lottare su ogni pallone. Questa consapevolezza ci darà ancora più compattezza". Mazzon contro Perugia ha realizzato 10 punti. "Merito delle compagne che mi hanno messo a mio agio, mi sono sentita tranquilla per la presenza di Bonelli e Decortes che conosco e con le quali ho giocato lo scorso anno. Ho sentito su di me la fiducia di tutte le giocatrici". Macerata si presenta da matricola al campionato e l’obiettivo è mantenere la categoria. "Ci sono squadre forti, noi ci siamo messe in gioco e abbiamo fatto una bella partenza in un campionato tutto da scoprire". La vittoria contro Perugia ha dato più di 3 punti. "Ha risollevato l’umore, ne avevamo bisogno. Siamo una squadra che non punta solo su una giocatrice ma su tutto il complesso e questo ci permette di sviluppare un bel gioco, che non è scontato perché chiama in causa solo l’opposta, anche se Decortes fa più che la sua parte, ma anche le schiacciatrici che lasciano il segno". L’A1 mette di fronte giocatori dalle elevate qualità tecniche unite a una componente fisica considerevole. "Sul piano dell’altezza non partiamo avvantaggiate considerando che ci sono giocatrici alte 1.95 e ben piazzate, però ce la giochiamo sulla velocità e su altri fondamentali. Noi abbiamo dimostrato di potere dare qualcosa a prescindere dall’altezza delle avversari". È una Cbf Balducci che sta lavorando sodo perché la squadra deve compiere passi avanti. "Stiamo lavorando tantissimo, specialmente a muro e in ricezione, servirà ancora un po’ di tempo ma già abbiamo fatto passi avanti e sono fiduciosa che dietro i consigli di coach Lionetti e gli esercizi possiamo crescere su ogni fondamentale".