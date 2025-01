Cbf Balducci al rush finale: "La vittoria come regalo"

"Per regalo di compleanno voglio la vittoria domenica in Toscana a casa del Castelfranco Pisa". Ieri Valeria Battista, schiacciatrice della CBF Balducci, ha festeggiato 24 anni senza dimenticare il prossimo impegno dell’A2 di volley femminile. "Dobbiamo vincere, ma le toscane – spiega – difendono tanto, noi dovremo essere pazienti durante il match".

La squadra maceratese, che ha la certezza del terzo posto, è chiamata a confermare quanto di buono sta facendo vedere dal match interno con Messina, seconda forza dell’A2. "Quella vittoria ci ha trasmesso tanta energia. Era una partita importantissima che volevamo vincere a tutti i costi, ci siamo riuscite e il morale è schizzato alle stelle. Era quello che ci serviva per affrontare le gare successive. Ora siamo anche più serene e questo atteggiamento si riflette pure in palestra negli allenamenti".

Mancano due gare alla fine della regular season e le maceratesi dopo Castelfranco Pisa riceveranno Costa Volpino. "Non c’è da girarci attorno, dobbiamo fare il massimo ben sapendo che nella pool promozione ci serviranno i punti conquistati nella prima parte di stagione. Così chiudere con il miglior punteggio ci permette di affrontare meglio la seconda parte quando giocheremo contro le migliori formazioni dell’altro girone".

La CBF Balducci ha già avuto un assaggio nella sfida di Coppa Italia a casa del Busto Arsizio, capolista del girone B, con le lombarde vincitrici al tie break. "È un raggruppamento dove ci sono formazioni di assoluto valore, nei playoff ci saranno gare ancora più intense e importanti che richiederanno uno sforzo fisico e mentale".

Da agosto le giocatrici stanno lavorando sodo. "Siamo un bellissimo gruppo, non è affatto scontato riscontrare un legame così forte sia in campo che fuori. Siamo tutte determinate, vogliose di non volere lasciare nulla di intentato per la promozione". Una parola pronunciata da Battista senza problemi. "È normale perché qualunque giocatrice vuole vincere, centrare l’A1 non sarà facile ma di certo faremo di tutto per riuscirci".

In questi mesi la formazione è cresciuta. "In questo periodo – conclude Battista – abbiamo trovato un nostro stile di gioco, siamo una squadra offensiva e ci aiutiamo l’una con l’altra. Siamo un team con 12 titolari perché ognuna di noi può reggere il campo e ciò è un bel vantaggio".