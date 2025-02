Cbf Balducci all’ultimo atto: "Servono grinta e pazienza"

"La partita andrà affrontata con pazienza, determinazione e tanta grinta, per portare a casa più punti possibile". È la ricetta di Sara Caruso, centrale della CBF Balducci, per il match casalingo di oggi alle 17 contro Costa Volpino, ultimo atto della regular season dell’A2 di volley femminile. Le arancionere vogliono allungare il momento positivo (7 vittorie nelle ultime 8 gare di campionato) per accumulare più punti possibile in vista dell’imminente Pool Promozione, che prenderà il via il 16 febbraio, e anche per provare a riscattare la sconfitta dell’andata sul campo della formazione bergamasca.

Le lombarde sono già certe di partecipare, a loro volta, alla Pool Promozione e hanno la possibilità di agganciare il quarto posto, occupato da Brescia e distante un solo punto. Accorciata a -5 la distanza dalla vetta del Girone A (occupata da San Giovanni in Marignano) e a -2 dal secondo posto (dove c’è Messina), le ragazze di coach Lionetti puntano al massimo risultato nella sfida che chiude la prima fase della stagione, per approfittare dello scontro diretto dell’ultima giornata, che vede di fronte le siciliane e le romagnole. "Siamo attese da una partita impegnativa – aggiunge Caruso – perché Costa Volpino è un’ottima squadra, viene da una serie di vittorie importanti e ha un gruppo squadra molto coeso, hanno parecchie bocche di fuoco, tra cui Zago e Buffo che sono ottime giocatrici. Anche i centrali stanno facendo veramente un bel campionato".

La formazione lombarda è guidata da coach Luciano Cominetti, che si affida alla regia di Francesca Dell’Orto in diagonale con Valentina Zago, in alternativa c’è Sofia Tosi. Al centro la coppia Sofia Ferrarini-Margherita Brandi, a disposizione c’è anche l’ex arancionera Giada Civitico; in banda ampia scelta per il tecnico tra Simona Buffo, la lettone Paula Neciporuka, e le altre due straniere arrivate a stagione in corso: la turca Buket Yilmaz e la statunitense Erikah Lovett. Il libero è Nicole Gamba.