Cbf Balducci, avanti tutta: "C’è da risalire in classifica"

Domani ci sarà la penultima tappa del girone di andata dell’A2 di volley femminile: la Cbf Balducci riceverà alle 17 la neo promossa Fgl-Zuma Castelfranco Pisa. Le maceratesi, quarte in classifica, sono chiamate a dare continuità ai successi su Brescia e Imola per migliorare la graduatoria e anche per conquistare una migliore posizione al giro di boa in vista dei quarti di Coppa Italia, in programma il 18 dicembre, avversario e sede da definire. Le ragazze guidate da coach Lionetti hanno infatti già acquisito la certezza matematica di essere tra le prime quattro del Girone A insieme con Messina, San Giovanni in Marignano e Brescia, infatti le prime quattro di ogni girone disputeranno la gara dei quarti di Coppa. Tra l’altro il turno di campionato vede lo scontro diretto Brescia-San Giovanni in Marignano, le due squadre precedono le maceratesi di 3 punti ed è quindi un’occasione da cogliere al volo per scalare qualche posizione. Domani le ospiti cercheranno punti salvezza mentre le locali proveranno a migliorare il quarto posto. "Per noi – dice Alessia Mazzon, centrale della Cbf Balducci – si tratta di una gara molto importante perché vogliamo continuare a risalire in classifica. Siamo consapevoli che ogni match è insidioso e per questa ragione non sottovalutiamo nessun avversario. In settimana abbiamo studiato le avversarie e abbiamo lavorato molto bene tatticamente in palestra".