Cbf Balducci battuta. A San Giovanni altro ko con una big

SAN GIOVANNI MARIGNANO 3 CBF BALDUCCI MACERATA 1

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Nardo 12, Parini 6, Ortolani 14, Piovesan 20, Consoli 18, Nicolini 4, Valoppi (L), Sassolini 1, Bagnoli. Non entrate: Monti, Polesello, Meliffi (L), Ravarini. All.: Bellano.

CBF BALDUCCI MACERATA: Bulaich Simian 14, Mazzon 9, Bonelli 1, Battista 15, Caruso 6, Decortes 19, Bresciani (L), Allaoui 2, Fiesoli, Morandini (L), Busolini. Non entrate: Sanguigni. All.: Lionetti.

Arbitri: Manzoni, Guarneri. Parziali: 26-24 21-25 25-20 25-18.

Tutto come all’andata: San Giovanni in Marignano conquista i 3 punti in palio e la CBF Balducci perde l’ennesimo scontro diretto della stagione. Non c’è stato così il tanto atteso e sperato cambio di marcia della CBF Balducci che si esprime a corrente alternata. Le maceratesi alla fine mantengono il terzo posto nell’A2 di volley femminile solo perché Brescia è battuta da Costa Volpino, ma è indubbio che dalla formazione di coach Lionetti si debba attendere un qualcosa in più considerando la qualità della rosa.

Tornando alla partita, le romagnole, prime in classifica, prevalgono sulle avversarie nelle battute finali del primo e del quarto set, due parziali molto combattuti in cui la squadra di casa dimostra di avere un qualcosa in più. Sono 14 i muri per parte, per le maceratesi in doppia cifra Decortes (19), Battista (15) e Bulaich (14), mentre San Giovanni si affida ai 20 punti di Piovesan e ai 18 di Consoli. MVP il libero Valoppi, protagonista di tante difese.

Il primo set è molto equilibrato, la CBF Balducci riesce a strappare il break del 20-22, poi la rimonta romagnola in cui sono protagoniste Ortolani e Nardo (6 punti a testa): ai vantaggi la spunta l’Omag-Mt su un errore arancionero, in un set in cui le maceratesi hanno numeri migliori in attacco e ricezione, 2 ace e 4 muri per San Giovanni.

Nel secondo set arriva la reazione della CBF Balducci: 6 muri guidano la riscossa, insieme con i 5 punti Battista e Decortes, per il 21-25 finale costruito nel cuore del parziale. Nel terzo set le romagnole costruiscono subito un cospicuo vantaggio con una battuta capace di mettere in crisi la ricezione arancionera: le maceratesi provano a risalire fino al -2 (22-20) ma poi cedono 25-20, nonostante gli 8 punti messi a segno da Decortes.

Quarto set tutto in rincorsa per la CBF Balducci che gioca le sue carte nel centro del parziale, riuscendo ad agganciare l’Omag-Mt, ma poi si spegne arrendendosi dal 18-17 al 25-18 subendo il break finale dalle romagnole.