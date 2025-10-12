"Cbf Balducci, ci attende una battaglia"

"Dobbiamo scendere in campo con lo stesso atteggiamento mostrato contro Cuneo, spingere su tutti i palloni, trasformare ogni gara in una battaglia". È quanto chiede Valerio Lionetti, coach della CBF Balducci, alle ragazze per la partita casalinga delle 17 contro Pinerolo, secondo turno dell’A1 di volley femminile. "Siamo pronti a dare battaglia – aggiunge – a un avversario dall’alto valore tecnico".

Lionetti scende nei dettagli della formazione piemontese. "Ci attende una gara molto impegnativa contro una formazione costruita per centrare i playoff. Si tratta quindi di un organico di valore con individualità molto importanti come l’opposto Malual, un libero dalla grande affidabilità come Ilenia Moro e la centrale azzurra Yasmina Akrari nella squadra vincitrice del mondiale".

Le piemontesi si presentano all’appuntamento con una formazione di sicuro affidamento e per questo ci vorrà una CBF Balducci attenta, aggressiva sin dalle prime battute e capace di cogliere quelle opportunità che una gara offre, ma nel contempo servirà anche una prova di carattere come fatto vedere al debutto.

È stato in chiaroscuro l’esordio di Macerata che non ha saputo cogliere l’attimo per assicurarsi almeno 2 punti nel match contro Cuneo, la CBF Balducci ha avuto la possibilità di centrare l’obiettivo. Oggi c’è da alzare il livello di attenzione perché Pinerolo è una formazione che sa sfruttare ogni opportunità lasciata dalle avversarie.

"A me – confida Lionetti – è piaciuto l’atteggiamento mostrato all’esordio e dobbiamo mantenerlo anche se le cose non dovessero girare in partita, bisogna mantenere sempre un elevato grado di aggressività perché deve essere ben chiaro che qualora si abbassasse l’attenzione tutto diventa più complicato perché da sole la tecnica e la tattica non sono sufficienti".

Si dovrà compiere un altro passo avanti nei fondamentali, come la battuta. "Ci stiamo lavorando da inizio anno ed è un fondamentale in cui spingiamo molto, il servizio diventa sempre più efficace quando ne prendi una maggiore confidenza, ma ciò richiede tempo. Il lavoro è improntato sugli aspetti decisivi del gioco, come muro difesa, ricezione ed è un lavoro destinato nel tempo".

Il pubblico avrà un ruolo significativo. "Lunedì – ricorda Lionetti – i tifosi sono stati eccezionali e spero che oggi possano crescere ancora perché il loro apporto è fondamentale". Ogni volta la CBF Balducci è chiamata a un appuntamento ricco di insidie. "Le ragazze – conclude Lionetti – sono perfettamente consapevoli quanto sia alto il livello del campionato, per questo non possiamo di certo aspettarci gare semplici".