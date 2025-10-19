"Cbf Balducci, devi essere camaleontica"

"Dobbiamo portare in partita quella rabbia rimasta dopo la sconfitta al tie break e trasformarla in qualcosa di positivo". È quanto chiede Valerio Lionetti, coach della CBF Balducci, alle giocatrici nel match di oggi alle 18 a Macerata contro Perugia, la gara di A1 di volley femminile sarà trasmessa in diretta su RaiSport. "In questi casi – spiega – bisogna resettare tutto". Oggi pomeriggio le maceratesi sfideranno Perugia. "Di fronte avremo un roster costruito per un torneo di fascia alta, insomma per potere arrivare ai playoff. Dovremo essere ordinati tatticamente anche se non c’è stato il tempo materiale per preparare la gara avendo giocato mercoledì, però dovremo essere ordinata nel muro difesa e cinici in attacco". A Firenze e in casa contro Cuneo la CBF Balducci ha perso al tie break dopo essere stata in vantaggio di due set. "Quelle due gare – osserva il tecnico – hanno in comune la difficoltà ad adattarci ai cambiamenti portati dagli avversari, lo abbiamo fatto troppo lentamente e dobbiamo riuscire a farlo nel più breve tempo possibile". È più comprensibile che una formazione reagisca quando si senta con le spalle al muro e occorre farsi tovare pronte quando si affrontano formazioni che dispongono di roster che offrono la possibilità di mettere in campo più soluzioni. "Perugia ha un organico importante: ha due opposte di valore che sono intercambiabili, due bande che sorreggono il peso dell’attacco, specialmente Gardini, dovremo adattarci ai cambiamenti e in questo poco tempo abbiamo lavorato su differenti situazioni di attacco e muro difesa". Il punto è che la squadra non accusi il contraccolpo di non avere portato a termine due gare che sembravano più che a portata di mano. "Le ragazze hanno il focus puntato sull’obiettivo, non si abbattono e sono grosse lavoratrici, sapevano sin dall’inizio di essere attese da un torneo impegnativo e stanno mantenendo la giusta concentrazione". In queste gare la squadra si è fatta valere in attacco, ma c’è da fare ancora di più. "Siamo calati durante la gara per la difficoltà ad adattarci ai cambiamenti tecnici e tattici degli avversari". C’è anche da dire che la squadra presenta tanti volti nuovi e per assemblarli ci vuole tempo, in una stagione che non lo mette a disposizione per le tante gare infrasettimanali. "Bisogna essere rapidi anche in questa direzione, ma le ragazze ci mettono il cuore".