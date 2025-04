Cbf Balducci HR sfida Itas Trentino per la semifinale playoff di volley femminile

Appuntamento da dentro-fuori per la Cbf Balducci HR che domenica alle 17 ospita al Fontescodella l’Itas Trentino per la Gara 3 di semifinale playoff serie A2 di volley femminile. Da questo braccio di ferro uscirà la squadra che affronterà l’Akademia Sant’Anna Messin, già qualificata dopo la doppia vittoria sulla Futura Busto Arsizio, nella finale che assegna la seconda promozione in A1. Sono giorni di lavoro per le arancionere per cancellare il passo falso di mercoledì e centrare un obiettivo davvero importante. La squadra potrà contare sul sostegno dei tifosi per bissare il risultato conseguito in gara 1.

"Innanzitutto – dice Valerio Lionetti, coach della Cbf Balducci – dobbiamo resettare tutto e tornare a proporre quanto sappiamo fare, ma soprattutto essere molto più decisi su alcune situazioni che non ci hanno premiato nell’ultima uscita. In Gara 2 gli avversari sono stati più cinici, sicuramente non abbiamo fatto bene per quanto riguarda i break subiti, ma secondo me siamo stati molto bravi in difesa. Soprattutto – aggiunge il tecnico – abbiamo avuto una grossa carenza in attacco, quindi sotto questo aspetto dobbiamo essere molto più efficaci e dare il massimo per riuscire a portare a casa la qualificazione alla Finale Playoff".

La partita sarà arbitrata da Marco Pasin e Beatrice Cruccolini.