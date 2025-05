Cbf Balducci, il primo colpo è Kokkonen

La finlandese Suvi Kokkonen, classe 2000 per 182 centimetri, è il primo nuovo volto in casa Cbf Balducci per la stagione in A1 dopo la promozione conquistata poche settimane fa. Kokkonen, nazionale finlandese, sarà alla prima avventura in Italia dopo aver giocato nei massimi campionati di Romania, Germania, Francia e Finlandia. A livello di club, la pallavolista ha disputato l’ultima stagione con la maglia del Cso Voluntari in Romania, conquistando la Supercoppa romena, chiudendo al secondo posto il campionato e disputando anche la Champions League. In precedenza (dal 2020 al 2024) ha vestito le divise del SC Postdam e Rote Raben nel campionato tedesco e del Nantes in quello francese, dividendosi tra Champions League e Cev Cup a livello europeo. Prima di giocare all’estero, la neo schiacciatrice arancionera è scesa in campo nel suo Paese, la Finlandia, con il Kuortaneen Urheiluopisto e successivamente con l’Hämeenlinnan, conquistando titolo nazionale e Coppa di Finlandia nel 2018.

"L’obiettivo – dice la pallavolista – è mettermi in mostra, crescere come giocatrice e, naturalmente, dare il massimo contributo per aiutare la squadra a raggiungere i suoi traguardi". La giovane spiega cosa l’ha convinta del progetto Cbf Balducci. "Ho scelto Macerata – dice – perché rappresenta un’ottima opportunità di crescita in un campionato molto competitivo. Sono convinta che gli allenamenti saranno di altissimo livello, anche perché in questo campionato ogni partita sarà una vera sfida. Sono entusiasta: giocare in A1 era un sogno che coltivavo fin da bambina e ora sono pronta a dare tutto per questa squadra". Kokkonen illustra le sue caratteristiche. "Il mio punto di forza – dice – è l’attacco e sarà sicuramente quello il contributo principale che porterò in campo. Come persona, do sempre il massimo ogni giorno per aiutare la squadra a migliorare. Sono anche molto disponibile e cerco sempre il meglio per chi mi sta intorno. Vorrei contribuire alla crescita del gruppo, spingendo tutte a migliorare insieme".

Nei prossimi giorni saranno ufficializzate le altre schiacciatrici che vanno a completare un reparto totalmente cambiato rispetto a quello presentato lo scorso anno: Nicole Piomboni, classe 2005 e alta 180 cm, nelle ultime due stagioni al Talmassons, la promettente polacca Natasza Ornoch, classe 2007 e alta 188 cm, che la Imoco Conegliano gira a Macerata, la schiacciatrice serba Isidora Kockarevic, classe 2002 e alta 185 cm, reduce dal campionato romeno come Kokkonen.

Lorenzo Monachesi