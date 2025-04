CBF Balducci in finale playoff per la promozione in A1 volley femminile

"È un’emozione fortissima per un percorso lungo ma che non è ancora concluso e per una finale playoff che finora non ho mai disputato". Valeria Battista, schiacciatrice della Cbf Balducci, era commossa dopo la vittoria sull’Itas Trentino che ha dato alle maceratesi la possibilità di disputare la serie per la promozione nell’A1 di volley femminile dove le maceratesi affronteranno Messina. Appuntamento alle 18 di domenica al Fontescodella per gara 1; mercoledì le ragazze giocheranno alle 19 a Messina e l’eventuale bella è in programma a Macerata sabato 26 aprile. "A fine gara – aggiunge la centrale Alessia Mazzon – mi sono commossa ed erano di grande gioia le mie lacrime e quelle delle compagne". Non è stato semplice superare l’ostacolo Itas Trentino che ha costretto la Cbf Balducci alla bella. "È stata una serie tosta con Trento – aggiunge la palleggiatrice Asia Bonelli – che si è dimostrato un avversario molto duro. Loro sono partite forti nel primo set mentre noi siamo state un po’ contratte. Sono contenta perché abbiamo espresso una bella pallavolo di squadra, corale, siamo state ordinate in campo, molto unite, coese nel gioco. Poi abbiamo alzato il nostro livello e si è visto nei risultati, quindi sono felicissima".

Le maceratesi hanno espresso una bella pallavolo. "Sono molto orgoglioso di loro, negli ultimi punti del quarto set – ammette coach Valerio Lionetti, al primo anno nella società maceratese – avrei voluto sedermi perché era uno spettacolo vederle giocare. Hanno fatto una prestazione che non si vedeva da un po’, e hanno giocato veramente di squadra, corali". Il tecnico ringrazia l’ex azzurra Lucia Bosetti, ora team manager e direttore operativo del club. "Ha fatto qualcosa di speciale per queste ragazze, ovviamente – aggiunge – sono cose che in genere rimangono un po’ nello spogliatoio tra noi, però è giusto dare atto quando certe cose succedono. Avere una persona di questo carisma e con un simile curriculum che può trasmettere la sua esperienza diretta è un aspetto che ha fatto la differenza oggi e farà la differenza per la società". L’opposta Clara Decortes, Mvp del match e autrice di 30 punti, individua la differenza con gara 2 persa a Trento. "Oggi abbiamo portato in campo quanto ci è mancato un po’ magari mercoledì, ovvero la voglia di vincere, l’aggressività, per ottenere il pass ed andare avanti".

Ma adesso si pensa a domenica quando alle 18 Messina sarà al Fontescodella per gara 1. "Come staff – anticipa Lionetti – da oggi (lunedì) ci siamo rimessi al lavoro. Servirà mantenere un alto livello di gioco, tenere alta la concentrazione, migliorare a muro e confermare quanto di buono fatto vedere finora". L’opposta Decortes getta lo sguardo a domenica. "Adesso – dice la giocatrice, alla prima stagione a Macerata – arriva il bello, andremo a giocarci una Finale Playoff che è una cosa emozionantissima, con un gran carattere perché oggi lo abbiamo dimostrato". Nei giorni precedenti le sfide potrà comparire un po’ di tensione per l’elevata posta in palio. "Ognuno – dice Bosetti – ha un suo metodo e chiave per trasformare la tensione in spinta emotiva. Io, per esempio mi concentravo su cosa fare durante la gara, su aspetti tecnici e tattici, alla vigilia studiavo le avversarie o facevo tutt’altro, a volte le parole incrociate perché mi distraevano: dipende dai momenti".

Lorenzo Monachesi