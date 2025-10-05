Cbf Balducci in passerella. Un anno con le big dell’A1

"Il campionato di A1 di volley femminile sarà una sfida tosta, ci sarà bisogno di un grande sostegno e vi aspettiamo tutti al palasport". Sono le parole di Lucia Bosetti, direttore operativo della CBF Balducci, alla presentazione della squadra che domani debutterà nel massimo campionato ricevendo alle 20.30 Cuneo. In tanti erano al palas per questa presentazione a cui hanno partecipato le formazioni giovanili nella serata condotta da Marco Moscatelli e con la colonna sonora affidata agli "Spaghetti Dj Set".

La presentazione è iniziata con il saluto delle autorità: gli assessori Andrea Marchiori, Paolo Renna e Riccardo Sacchi; Fabio Luna, presidente Coni Marche; Monica Salvatelli, presidente Comitato territoriale Fipav Macerata. Spazio poi alla dirigenza del Club arancionero. "Grazie a tutti in una serata dove protagonisti sono la prima squadra e il settore giovanile al completo, oltre ai partner che sono al nostro fianco sempre con tanta passione e convinzione", ha detto il presidente Pietro Paolella.

"Siamo pronti – ha aggiunto il diesse Maurizio Storani – ad iniziare una nuova grande avventura in A1, dove proveremo a fare del nostro meglio per raggiungere l’obiettivo: la splendida cornice del palasport ci dà tanta fiducia per il futuro". Poi il ringraziamento alla famiglia Balducci e agli sponsor che sostengono con passione l’avventura arancionera nel massimo campionato, il più bello e difficile del mondo.

Arriva il momento della presentazione dello staff dirigenziale, tecnico e medico del Club, prima di lasciare spazio alle ragazze della prima squadra della CBF Balducci HR Macerata che hanno creato entusiasmo alla loro uscita negli spettatori accorsi al Fontescodella, con le parole del capitano Giulia Bresciani, di Asia Bonelli e dell’head coach Valerio Lionetti. "Cercheremo di farci trovare pronte per questo inizio – ha detto Bresciani – così come siete calorosi in questa serata sappiamo che lo sarete anche in occasione delle gare, per accompagnarci al meglio in questa avventura".

La palleggiatrice Bonelli ha invece sottolineato che "sicuramente ci aspetta una bellissima stagione, sarà una grande esperienza in uno dei campionati più belli del mondo, siamo felici ed entusiaste di poter scendere in campo e vi aspettiamo numerosi come stasera". In chiusura, coach Lionetti, al secondo anno alla guida della formazione maceratese: "L’elemento più importante siete voi, che venite a sostenerci, ne abbiamo bisogno. Serviranno pazienza, equilibrio e tanto lavoro in palestra: noi ce la metteremo tutta e vi aspettiamo al palasport".

La campagna abbonamenti prosegue anche domani, l’ultimo giorno in cui sarà possibile abbonarsi: apertura dalle 18 in poi alla biglietteria del palasport Fontescodella.