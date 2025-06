CBF Balducci: Isidora Kockarevic si unisce alla squadra per la Serie A1

La CBF Balducci annuncia il settimo nuovo volto della rosa che affronterà il campionato di Serie A1: ecco la schiacciatrice serba Isidora Kockarevic, classe 2002 per 185 cm, il cui arrivo completa il reparto formato dalla polacca Natasza Ornoch, da Nicole Piomboni e dalla finlandese Suvi Kokkonen. Coach Lionetti potrà contare sulla Kockarevic che ha disputato le ultime due stagioni ad alti livelli nel campionato romeno con la maglia del Csm Volei Alba-Blaj, formazione con cui ha conquistato nella stagione appena conclusa lo scudetto e la Coppa di Romania, oltre all’argento in Cev Cup dopo avere perso la finale contro Novara. Nell’anno precedente, invece, sempre a livello europeo ha partecipato alla Champions League, ottenendo la vittoria nella Supercoppa romena e il secondo posto in campionato. La talentuosa schiacciatrice può anche vantare due argenti con la Nazionale Under 21 ai Mondiali 2021 e agli Europei 2022, oltre ad alcune presenze con la Nazionale maggiore serba con cui ha conquistato il bronzo ai Giochi del Mediterraneo 2022. Prima di giocare all’estero, Kockarevic è stata protagonista sin da giovanissima del massimo campionato serbo, con la formazione del Jedinstvo Stara Pazova, con cui ha vinto lo scudetto 2022/23, il bronzo europeo nella Challenge Cup, ed è stata inserita nel "Dream Team" di quella stagione, oltre che della precedente. La sua carriera nel mondo del volley, invece, è iniziata nelle fila dell’OK Omladinac, sempre in Serbia.

"Per me è un’enorme opportunità e un grande onore. Il campionato italiano di A1 – queste le parole di Kockarevic – è infatti uno dei più forti al mondo e arrivare qui significa che voglio migliorare ogni giorno come giocatrice. L’obiettivo è dare il massimo per la squadra, imparare, crescere e contribuire in ogni modo possibile affinché, insieme, possiamo raggiungere i migliori risultati". La giocatrice elenca gli aspetti positivi della scelta. "Macerata mi è sembrata da subito il posto ideale per il prossimo passo della carriera, il Club ha una visione chiara e le persone che mi hanno contattato hanno mostrato fiducia e serietà fin dal primo momento. Ho sentito che qui posso davvero crescere e far parte di qualcosa di speciale. Questo è il sogno di ogni pallavolista: affrontare le migliori squadre, vivere l’intensità e l’atmosfera di un campionato così competitivo". E adesso si attende l’inizio di questa avventura nel campionato italiano. "Non vedo l’ora – conclude Kockarevic – di mettermi in gioco, di lavorare ogni giorno con impegno. Sono pronta ad imparare, a dare tutto per la squadra e a crescere attraverso il lavoro collettivo, perché credo profondamente nella forza del gruppo".