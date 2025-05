CBF Balducci: Nuova Formazione in A1 con Clara Decortes e Coach Lionetti

La nuova CBF Balducci ripartirà sicuramente dall’opposta Clara Decortes, ma nella squadra di A1 ci saranno anche la centrale Alessia Mazzon, il libero Giulia Bresciani e la palleggiatrice Asia Bonelli. Alla guida ci sarà coach Valerio Lionetti per il quale si profila un altro anno impegnativo dovendo assemblare una formazione nuova e, per di più, in A1 dove il livello è molto alto e dove c’è più di una categoria di differenza con l’A2.

Non ci saranno la centrale Sara Caruso, destinata a indossare la casacca della neopromossa San Giovanni in Marignano, le schiacciatrici Vittoria Battista destinata al Busto Arsizio (A1), dopo quattro stagioni si chiude la parentesi con la CBF Balducci di Alessia Fiesoli finita nel mirino di Perugia, Camilla Sanguigni e Daniela Bulaich che giocherà a Melendugno (A2) dove ci sarà anche Aurora Morandini, un’altra protagonista della vincente stagione in A2 delle maceratesi.

All’ultimo la talentuosa palleggiatrice Safa Allaoui, classe 2006, ha accettato l’offerta di Cuneo (A1) e questo spinge la società a cercare un’altra giocatrice da affiancare a Bonelli. Si profilano giornate ricche di lavoro per il direttore sportivo Maurizio Storani che ha messo nel mirino Giorgia Caforio, libero nell’ultima stagione a Messina e in precedenza a San Giovanni in Marignano, Olbia, Chieri, Cuneo.

Si sta gettando lo sguardo all’estero e tra le idee spunta quella che porta alla schiacciatrice polacca Natasza Ornoch, classe 2007. Come centrale piace Dalila Marchesini, una 2006 alta 185 centimetri che si è messa in evidenza nelle fila dell’Esperia Cremona, ma è complicata averla a Macerata perché l’Imoco Conegliano preferisce portarla a casa piuttosto che mandarla a maturare un’esperienza in un club della massima serie.

Sul taccuino della CBF Balducci c’è il nome dell’opposta Nicole Piomboni, nelle ultime due stagioni a Talmassons (A1), la giocatrice del 2005 ha indossato le maglia di Ravenna (A2) e Piacenza (B1). Ma tante piste portano inevitabilmente all’estero, anche perché in questo momento il mercato delle giocatrici italiane è quasi concluso.