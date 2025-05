CBF Balducci: Nuovi Arrivi e Conferme per la Stagione di A1 Volley

"Ci aspetta una stagione difficile in cui il nostro compito sarà fare punti con le dirette concorrenti e stare aggrappate a loro". Lucia Bosetti, direttrice operativa e team manager della CBF Balducci, conosce molto bene l’A1 di volley essendone stata a lungo una protagonista assoluta vantando scudetti, una Champions, Coppe e diverse medaglie conquistate con la nazionale. "Non sarà facile – anticipa – gestire le settimane dopo avere affrontato le squadre più forti del campionato, le ragazze dovranno mettere sul piatto energia e voglia di fare bene, lavorare a testa bassa come è stato fatto nella stagione appena conclusasi". Al momento la società ha annunciato gli arrivi della centrale argentina Bianca Farriol e della schiacciatrice finlandese Suvvi Kokkonen. "Si tratta – Bosetti illustra le caratteristiche della centrale – di una giocatrice che ha già dimostrato il valore a livello internazionale con la nazionale argentina di cui fa parte stabilmente. È reduce dal campionato greco dove ha vinto e si è fatta valere, è più alto il livello del nostro ma lei ha le qualità per fare bene dopo un periodo di adattamento. Sa farsi rispettare a muro, sa fare la fast e il primo tempo".

L’altra novità è la finlandese Kokkonen, anche lei debuttante come la Farriol nel nostro campionato. "Viene da tornei vinti in Romania, abbiamo avuto ottimi feed back da allenatori che hanno lavorato in quel Paese e da chi l’ha affrontata, è stato visto che a livello di attacco potrà darci una mano. Lei è da posto 4 predisposta alla fase offensiva, all’attacco a palla alta". Nel contempo la società ha al momento ufficializzato le conferme della palleggiatrice Asia Bonelli e dell’opposta Clara Decortes. "Da due anni – risponde Lucia Bosetti – sono una estimatrice di Asia per come lavora ed è cresciuta tantissimo in stagione assumendosi più responsabilità. Sono contenta che possa disputare il massimo campionato dopo averlo conquistato con due promozioni". Bonelli, prima delle due stagioni a Macerata, ha vinto i playoff con l’Itas Trentino. In attacco ci sarà ancora Decortes che nell’ultima stagione ha realizzato 603 punti in 33 gare, con un’altissima media del 45% in attacco, una percentuale che la vede saldamente in cima a questa speciale classifica. "Si tratta di una pallavolista – conclude Bosetti – che ha dimostrato con i fatti di essere da tempo al vertice in A2, nella categoria superiori ci sono giocatrici di quel ruolo molto forti sul piano fisico ma ritengo che la nostra farà di certo la sua parte anche in virtù dello strapotere mostrato in A2".