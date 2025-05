CBF Balducci punta su Agnese Cecconello per rafforzare la squadra di volley femminile A1

La centrale Agnese Cecconello, nell’ultima stagione a Cuneo, è finita nel mirino della CBF Balducci che deve allestire l’organico per l’A1 di volley femminile. Si tratta di una giocatrice, classe 1999 e alta 190 centimetri, che vanta una buona esperienza nel massimo campionato avendo indossato le maglie di Scandicci (2020-2021), l’anno successivo è stata a Roma dove ha giocato assieme a Clara Decortes, opposta confermata dalla CBF Balducci, quindi Cuneo, Pesaro e ancora Cuneo; in precedenza ha giocato in A2 con Olbia, Baronissi e Roma.

In questo reparto rimane solo Alessia Mazzon, tra le protagoniste della promozione in A1, mentre Federica Busolini interessa Imola, Lea Andrea Orlandi piace al Brescia e Sara Caruso andrà al San Giovanni in Marignano. In altre parole la società deve inserire tre pedine: una potrebbe essere Cecconello e un’altra la nazionale argentina Bianca Farriol che nelle ultime due stagioni ha giocato in Grecia con l’Olympiacos. La quarta centrale potrebbe arrivare dall’estero.

Per la società maceratese è un periodo di intenso lavoro perché c’è da rifare la squadra in quanto della passata stagione rimarranno solo Decortes, Mazzon, il libero Giulia Bresciani e la palleggiatrice Asia Bonelli. Manca l’ufficialità, ma dovrebbe arrivare la promettente polacca Natasza Ornoch, classe 2007, finita nel mirino della Prosecco DOC Imoco Conegliano che la girerebbe alla società maceratese dove sarà allenata da Valerio Lionetti, che per sette stagioni è stato il secondo della formazione veneta.

Tra i volti nuovi ci saranno il libero Giorgia Caforio, nell’ultima stagione a Messina, e la promettente opposta Nicole Piomboni, classe 2005, che ha disputato gli ultimi due campionati a Talmassons.