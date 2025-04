CBF Balducci sfida Itas Trentino nella semifinale Playoff Serie A2

Domani inizia il percorso nei Playoff Serie A2 per la CBF Balducci: alle 17 al Fontescodella si giocherà contro l’Itas Trentino Gara 1 della Semifinale, primo atto delle sfide che decideranno la seconda promozione in A1. Le trentine hanno chiuso la Pool Promozione al quinto posto, mentre le ragazze di coach Lionetti sono finite seconde nella seconda fase del campionato con 9 vittorie su 10 gare nella Pool. Gara 2 è in programma mercoledì a Trento, l’eventuale Gara 3 di nuovo a Macerata domenica 13. Le trentine arrivano alla sfida con le assenze delle schiacciatrici Giuliani e Kosareva. Concentrazione massima in casa arancionera contro un avversario che resta di assoluto valore e che ha disputato la finale di Coppa Italia. Nell’altra sfida di semifinale in campo la Futura Giovani Busto Arsizio e l’Akademia Sant’Anna Messina. "Ci attende – anticipa Asia Bonelli (foto), palleggiatrice della CBF Balducci – una gara impegnativa, iniziano i Playoff e noi siamo molto cariche, abbiamo lavorato duro in palestra per affrontare al meglio questa serie. Trento è un avversario temibile, ora le classifiche si azzerano, l’importante sarà mantenere la concentrazione alta e arrivare alla partita più in forma possibile, con il giusto atteggiamento. L’Itas può contare su buoni giocatori, soprattutto Weske l’opposto: dovremo cercare di contenerle in generale per riuscire a portarci a casa Gara 1".