Cbf Balducci si prepara all'A1: conferme e nuovi acquisti per il volley femminile

La Cbf Balducci ha fatto le sue mosse sul mercato per prepararsi all’A1 di volley femminile dopo la promozione conquistata vincendo a Messina la finale playoff. In questi giorni la società sta ufficializzando le novità: rimangono a Macerata la palleggiatrice Asia Bonelli, il libero Giulia Bresciani, l’opposta Clara Decortes e nei prossimi giorni ci sarà l’annuncio che resterà anche Alessia Mazzon. Per il resto sono tanti i volti nuovi a disposizione del confermato coach Valerio Lionetti.

Capitolo schiacciatrici, due le giocatrici annunciate dal club: sono tutte novità, a cominciare dalla finlandese Suvi Kokkonen, classe 2000 per 182 cm, che ha giocato in Romania, Germania, Francia e Finlandia. L’altra novità è Nicole Piomboni, classe 2005 per 182 cm, reduce da due stagioni a Talmassons e ora con la nazionale azzurra under 21. In attesa dell’ufficialità la polacca Natasza Ornoch, classe 2007 per 188 cm in arrivo via Conegliano, e la serba Isidora Kockarevic, classe 2002 per 185 cm., reduce da due stagioni con l’Alba Blaj in Romania.

Ufficializzati gli arrivi delle centrali Bianca Farriol, nazionale argentina del 2001 per 187 cm, che nelle ultime due stagioni ha giocato in Grecia con l’Olympiacos, e della statunitense Emma Clothier, classe 2001 per 188 cm, reduce dal torneo tedesco con il Dresden. A presto ci sarà l’annuncio della promettente Ludovica Sismondi, classe 2007 per 191 cm, proveniente dalla Anderlini Modena. Alla confermata Bonelli si aggiungerà anche la palleggiatrice Ilaria Batte, classe 2005 per 185 cm., nell’ultimo anno all’Itas Trentino. Atteso l’annuncio dell’esperto libero Giorgia Caforio, lo scorso anno a Messina.