CBF Balducci supera Itas Trentino e vola in finale playoff di volley femminile

CBF BALDUCCI 3 ITAS TRENTINO 1

CBF BALDUCCI: Mazzon 9, Bonelli 1, Battista 15, Caruso 4, Decortes 30, Bulaich Simian 19, Bresciani (L), Morandini. Non entrate: Sanguigni, Fiesoli, Allaoui, Busolini, Fabbroni (L), Orlandi. All. Lionetti.

ITAS TRENTINO: Ristori 7, Molinaro 2, Prandi 1, Zojzi 12, Marconato 3, Weske 16, Fiori (L), Pizzolato 10, Bassi 2, Batte 1, Giuliani. Non entrate: Iob, Zeni (L). All. Parusso.

Arbitri: Pasin, Cruccolini.

Parziali: 23-25 25-14 25-17 25-15.

Note - Mille spettatori. Durata set: 27’, 24’, 24’, 23’; Tot: 98’. MVP: Decortes.

La Cbf Balducci batte l’Itas Trentino e vola in finale playoff dove affronterà l’Akademia Sant’Anna Messina in una serie che mette in palio la promozione nell’A1 di volley femminile. Gara 1 si giocherà domenica alle 18 al Fontescodella, mercoledì 16 gara 2 in Sicilia e l’eventuale gara 3 di nuovo a Macerata sabato 26. Le maceratesi contro Trento sono trascinate da una Clara Decortes in formato gigante (30 punti), in doppia cifra anche Bulaich Simian (19 punti) e Battista (15). Per le ospiti 16 punti di Weske, 12 per Zojzi e 10 per Pizzolato, entrata a gara in corso. Nel primo set è battaglia punto a punto, le squadre attaccano quasi al 50% ed è sfida tra gli opposti Decortes (10) e Weske (8): si decide tutto nel finale con il servizio trentino più incisivo a regalare il break decisivo del 23-25. Veemente la reazione Cbf Balducci nel secondo set: l’attacco resta al 45% mentre quello di Trento crolla al 20% grazie ad un redditizio lavoro in muro-difesa delle arancionere che prendono subito il largo (8-3 e 15-5) tenendo fino in fondo nonostante i cambi di coach Parusso: 25-14 il finale (Bulaich 6 punti).

Super Macerata in attacco nel terzo set: 60% di squadra con 7 punti per Decortes (70%) e 6 a testa per Bulaich (70%) e Battista (55%), l’Itas fatica invece nel fondamentale e nel cuore del set le arancionere volano dal 12-12 al 25-17 esaltando il pubblico del Fontescodella. Il quarto set è sulla stessa linea: dal 9-9 la Cbf Balducci inizia a giocare ad altissimi livelli con la solita super Decortes (9 nel parziale) e un altro 50% in attacco che scrive la parola fine alla sfida: 25-15.