CBF Balducci Volley conquista la promozione in A1 dopo la vittoria a Messina

"Non era né facile né scontato tornare in A1 nel giro di due anni". Pietro Paolella, presidente della CBF Balducci Volley, si gode queste giornate dopo che la squadra ha vinto a Messina assicurandosi il pass per la massima serie di pallavolo femminile. "Dopo la retrocessione – ricorda – ci siamo ripromessi di tornare nel giro di 2-3 anni in A1. La passata stagione ci siamo fermati alle semifinali, l’estate scorsa abbiamo completato la squadra e le scelte del diesse Maurizio Storani e del coach Valerio Lionetti si sono rivelate azzeccate". Quel sogno si è cominciato a concretizzare. "Ho cominciato a pensarci alla fine del girone di andata della Pool Promozione che avremmo potuto ottenere qualcosa di molto importante quando ho visto le ragazze giocare più volte da squadra, sempre molto compatte".

A parte l’atto finale a Messina, ci sono stati tanti bei momenti nel corso della stagione. "È stata emozionante gara1 contro l’Itas Trentino, ho visto la CBF Balducci giocare molto bene, quasi a occhi chiusi. Un altro momento che rimarrà per sempre nel cuore è gara1 con Messina, vedere così tanta gente al palas è stata una gioia enorme così come i molti che hanno seguito gara2 sul maxi schermo allestito al Fontescodella: sono segni che qualcosa si sta muovendo". La società dà appuntamento agli appassionati alle 18.30 di domani in piazza della Libertà dove i tifosi e gli amanti del volley potranno alzare la Coppa insieme con le giocatrici. Sarà anche un’occasione per parlare con le protagoniste della cavalcata, fare foto, ricevere autografi e vedere la Coppa conquistata grazie alla vittoria nei Playoff che ha riportato il Club arancionero nel massimo campionato.

Le giocatrici della CBF Balducci rimarranno in città fino a fine mese quando prenderanno parte a diverse iniziative per festeggiare questo traguardo tagliato dopo una stagione molto soddisfacente.