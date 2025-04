CBF Balducci vs Itas Trentino: Sfida Cruciale in Semifinale Playoff A2 Volley

"Siamo a casa nostra, dovremo dare tutto in una gara molto importante e per questa ragione ci siamo preparate con maggiore attenzione alla sfida contro l’Itas Trentino". La schiacciatrice Daniela Bulaich Simian, giocatrice della CBF Balducci, è proiettata alle 17 di oggi quando al Fontescodella si giocherà gara 3 di semifinale playoff dell’A2 di volley femminile contro l’Itas Trentino. In finale si è già qualificata l’Akademia Messina che ha eliminato Busto Arsizio vincendo le due gare contro le lombarde. Macerata è stata battuta al tie break nel match di mercoledì dopo che sette giorni fa aveva sconfitto le trentine. Le maceratesi potranno contare sul sostegno del pubblico per superare un avversario che ha dimostrato di essere in buone condizioni, ma soprattutto servirà una prestazione migliore in ricezione da parte della Cbf Balducci per offrire alla palleggiatrice Bonelli più alternative e la possibilità di sviluppare un gioco meno scontato complicando le avversarie nel muro. Inoltre si dovrà avere un maggior apporto dalle schiacciatrici e nel contempo dovranno mantenere un redimento alto Clara Decortes (59 punti in due gare) e Alessia Mazzon (24 nell’ultimo match). Ma si dovrà fare anche altro. "Non dovremo commettere tanti errori – sottolinea Bulaich – nei momenti chiave della gara, come nel quinto set da loro quando abbiamo fatto diversi sbagli". In queste occasioni la pressione è molto elevata. "Dovremo essere più tranquille e serene – sottolinea Bulaich – perché l’ansia non è positiva, ti porta a sbagliare".

Il tecnico ospite dovrebbe confermare la formazione schierata nelle prime due gare, così Vittoria Prandi sarà in cabina di regia e avrà nella tedesca Emilia Weske l’opposta. Al centro ci saranno Beatrice Molinaro e Giulia Marconato, ma non è affatto da escludere che possa essere gettata nella mischia anche Valeria Pizzolato. Il reparto schiacciatrici sarà formato da Virginia Ristori e Aneta Zojzi, il tecnico potrà anche fare affidamento su Maria Teresa Bassi. Il libero sarà Silvia Fiori. La schiacciatrice Zojzi è fiduciosa. "Nella prima gara – dice – abbiamo dimostrato di essere una squadra viva e carica, l’altro giorno abbiamo fatto un ulteriore passo avanti in cui è emerso il grande spirito di squadra. Oggi ci giochiamo la qualificazione alla finale playoff e serviranno pazienza, capacità di restare unite e concentrate nei momenti difficili: a Trento abbiamo fatto vedere che possiamo farcela".

La partita sarà arbitrata da Marco Pasin e Beatrice Cruccolini. È la quinta sfida tra le due squadre nella stagione: i quattro precedenti fanno registrare tre vittorie delle maceratesi e una delle trentine.

È possibile acquistare i biglietti in prevendita su Vivaticket. Chi è in possesso del biglietto acquistato online può recarsi ai varchi di ingresso senza passare dal botteghino. Oggi i biglietti sono in vendita anche al palas Fontescodella dalle 15 fino all’inizio della partita. I possessori dell’abbonamento Innamorati di Te acquistato ad inizio stagione potranno assistere alle gare dei playoff.