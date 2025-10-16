Cbf ribaltata, a Firenze arriva solo un punto

Il Bisonte Firenze 3CBF Balducci Macerata 2

IL BISONTE: Acciarri 8, Morello 3, Valoppi (l), Zuccarelli 1, Villani 4, Knollema 15, Malesevic 10, Bukilic 17, Tanase 11, Kacmaze 1, Agrifoglio. Ne Bertolino, Colzi, Lapini (l).

CBF BALDUCCI MACERATA: Bresciani, Kokkonen 27, Kockarevic 9, Bonelli 2, Mazzon 11, Piomboni 2, Caforio (l), Crawford, Clothier 4, Decortes 21. Ne Batte, Sismondi, Ornoch, Capodacqua. All. Lionetti.

Arbitri: Zavater e Cavalieri.

Parziali: 20-25, 18-25, 25-22, 25-20, 15-11.

Contro Il Bisonte Firenze è sembrato rivedere lo stesso film dell’esordio nel match contro Cuneo: CBF Balducci padrona nei primi due set, poi c’è il ritorno delle avversarie che pareggiano i conti e s’impongono al tie break. Coach Lionetti parte con Bonelli-Decortes, Clothier-Mazzon, Kokkonen-Kockarevic, Caforio libero. Coach Chiavegatti schiera Morello-Bukilic, Malesevic-Acciarri, Knollema-Villani, Valoppi libero.

Nel primo set le arancionere fanno subito la voce grossa, spinte da Kokkonen (7 con il 55%) e Decortes (5 con il 62%): l’8-14 è quasi decisivo, Firenze ci prova con Knollema (7 punti nel parziale) ma le maceratesi tengono attaccando al 53% e sfruttando due errori delle toscane (20-25). La schiacciatrice finlandese della CBF Balducci Macerata imperversa anche nel secondo set: 9 punti con il 53%, il servizio efficace e l’attenzione in difesa delle arancionere, brave a concretizzare in fase di contrattacco, sanciscono il 18-25 con Firenze ferma al 28% in attacco.

Nel terzo set sull’11-13 per le arancionere Firenze infila un break sul servizio di Malesevic fino al 16-14 che mette in difficoltà la ricezione maceratese (44%): a quel punto Il Bisonte ne approfitta trovando maggiore continuità in attacco (45%) con Bukilic e chiude 25-22. Nel quarto parziale Firenze completa la rimonta nel cuore del set: tiene i tentativi della CBF Balducci Macerata per girare il parziale nella fase punto a punto (13-13), alza ancora le percentuali in ricezione (77%) e poi firma il break con Tanase sugli scudi (7 nel set) e 3 muri vincenti: 25-20.

Nel tie break Il Bisonte Firenze parte subito a molla (8-1) con la ricezione arancionera in evidente crisi che non permette alla squadra di rigiocare la palla. Il parziale appare segnato sin dalle prime fasi, invece le maceratesi reagiscono con una rimonta straordinaria (12-11) quando il muro delle avversarie fa la differenza ancora una volta (15-11). Va in archivio una partita che lascia tanti rimpianti in casa maceratese, perché c’è la consapevolezza che si sarebbe potuto ottenere qualcosa di più.