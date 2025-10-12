"Cerchiamo un Piero Angela per il volley"

di Doriano Rabotti "Ora che il progetto è partito, ci servirebbe un Piero Angela per il volley". Guido Betti da bambino, nella Sassuolo in cui è cresciuto fino a diventare alto quasi due metri, evidentemente guardava Quark. Oggi, dopo una brillante carriera da atleta (anche nella Panini scudettata di Velasco), è il Chief Business Officer di Volleyball World, la società che si occupa di diffondere il volley nel pianeta. C’è lui dietro il lavoro di rimodellazione del prodotto pallavolo che ha la sua vetrina in Volleyball.tv, dove si possono vedere le partite più importanti in tutto il mondo.

Betti, Vbtv è attiva da anni. Che bilancio si può trarre? "Troppo a lungo la pallavolo è stata autoreferenziale: parlavamo solo a noi stessi. La mia battaglia, fin da quando nel 2007 sono entrato in FIVB come TV&Marketing Director, è stata sempre questa: uscire dal nostro piccolo mondo e aprirci al pubblico vero, i futuri fan e consumatori. L’anno che si sta concludendo è il quarto come Vbtv e abbiamo fatto un sacco di esperienza. La piattaforma non riflette ancora tutte le nostre ambizioni, ma la direzione è chiara: ampliare la base utenti e rivolgerci non solo ai più appassionati, ma anche a un pubblico globale che cerca intrattenimento e valori".

Per ora c’è ’solo’ la partita, anche se ce ne sono tantissime. "Al momento siamo un grande database, dove sai di poter trovare tutte le partite delle nazionali e delle Leghe che hanno stretto accordi con noi, come Italia, Giappone, Polonia, alcuni college americani. È la Disneyland del volley. In futuro vorremmo andare oltre".

Avete una vostra struttura di produzione, come la Serie A del calcio per capirci? "No, questa scelta è più semplice se sei una Lega basata su un territorio, produrre in giro per il mondo pone esigenze diverse".

Quindi vi appoggiate di volta in volta a strutture ’locali’? "Oggi oltre 40 professionisti girano il pianeta producendo eventi di altissimo livello come i mondiali. Con noi lavorano registi del calibro di Angelo Carosi, Maurizio Quattrini e Franco Scotton, insieme a cameraman, operatori di regia, produttori e assistenti. Tutti coordinati dall’esperienza di Andrea Gianoli e il suo team di One TV, che ha sempre garantito soluzioni tecnologiche solide e innovative".

Avete creato uno standard. "Esattamente, l’occasione delle finali di Vnl in bolla a Rimini, ai tempi del Covid, ci ha fatto capire che così poteva funzionare".

Quanto ci avete investito? "All’inizio ci costava quasi 10 milioni all’anno, ora abbiamo ottimizzato e siamo sui 4 milioni e qualcosa. Comunque è uno degli investimenti maggiori che abbiamo mai fatto, l’idea è quella di creare un prodotto pallavolo. Per farlo abbiamo modificato alcune abitudini, in Italia per esempio c’erano troppi marchietti e adesivi sui pavimenti dei palazzetti. Al mercato italiano dico: continuiamo a valorizzare i nostri campionati, i più belli del mondo, ma non limitiamoci a tenerli solo per noi. La vera opportunità è fuori, nel pubblico globale. Non significa snaturare il nostro prodotto, anzi: significa renderlo accessibile e condividere la gioia della pallavolo con gli oltre 800 milioni di fan che ha nel mondo".

Avete trasformato le partite in show anche nei tempi morti. "Con la creazione della VNL abbiamo introdotto musica, jingles e “moves” per celebrare i grandi momenti della partita. L’obiettivo non era solo sostenere una squadra contro l’altra, ma trasformare ogni evento in un’esperienza unica. Abbiamo voluto che le persone uscissero entusiaste di aver vissuto una grande giornata di pallavolo, al di là del risultato".

Oddio, il volume è spesso esagerato. "Va bene, si può abbassare, l’obiettivo non è spaccare le orecchie, ma far capire al pubblico il momento. Abbiamo uno scopo divulgativo, anche per questo non abbiamo puntato a monetizzare subito gli accessi allo streaming. Prima di arrivarci dobbiamo espandere il mercato. VBTV, all’interno della piattaforma VW, diventerà parte di un vero ecosistema accessibile a tutti: una parte dei contenuti sarà a pagamento, ma molti altri saranno distribuiti in maniera diversificata e attraverso partnership con altre piattaforme. L’obiettivo è rendere il nostro sport sempre più fruibile e vicino a tutte le fasce di pubblico. Abbiamo molti spettatori ’casuali’, vogliamo farli innamorare spiegando loro quanto è bella la pallavolo. Per questo ci servirebbe un Piero Angela..."