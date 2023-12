Challenge cup, andata degli ottavi. Monza sul campo del Panathinaikos

Seconda sfida ad eliminazione diretta in Challenge Cup per la Mint Vero Volley Monza che dopo aver superato il primo turno, imponendosi sui portoghesi dello Sporting di Lisbona, negli ottavi di finale se la vedrà con i greci del Panathinaikos di Atene. Il match di andata è in programma alle 18.30, alla P. Gazgas Competition Hall, dove i ragazzi del Consorzio cercheranno subito di ipotecare la qualificazione, in attesa del ritorno in programma all’Opiquad Arena giovedì prossimo. "Sarà un match difficile - ha spiegato alla vigilia coach Massimo Eccheli - perché la squadra greca ha buoni valori tecnici, con nomi importanti (Hirrezuelo, Hernandez, Kovar, Protopsaltis) e per il campo che sarà certamente caldo. L’obiettivo per noi è quello di arrivare in finale, ma purtroppo il cammino si intreccia con quello di SuperLega e dovremo essere capaci di gestire le forze al meglio, sia in termini di lavoro che di riposo. Contro lo Sporting Lisbona siamo stati bravi, ora dovremo esserlo di più". Andrea Gussoni