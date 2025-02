Challenge Cup, semifinale di ritorno. Missione della Lube ad Ankara. Obiettivo: il pass per l’ultimo atto

Ankara val bene una finale! La Lube completa oggi il micidiale tour de force da quattro incontri in nove giorni e tre da giovedì sera, per l’epilogo c’è la gara più importante, il ritorno della semifinale di Challenge Cup. Alle 14 (con diretta streaming su Dazn) Civitanova scende in campo al TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu della capitale turca per misurarsi contro i padroni di casa dell’Sk Ankara. Giovedì 13 gli avversari sono stati sconfitti 3-0 all’Eurosuole Forum senza grandi patemi, la Lube pertanto ha incamerato tre punti e oggi potrebbe approdare in finale anche in caso di sconfitta al quinto set. L’importante per Balaso e compagni è strappare due parziali perché il regolamento Cev – valido per tutte le competizioni europee – privilegia come primo criterio quello dei punti. Ovviamente in caso di ko con tre punti ai turchi, sarà necessario disputare il Golden set di spareggio ai 15. Dopo quella di Coppa Italia che sembrava un sogno, i biancorossi cercano un’altra finale stagionale e questa, va detto, era preventivata da tutti perché oggettivamente il gruppo di Medei è il migliore all’interno della terza manifestazione continentale. In caso di pass, la finale non si giocherà in gara secca e campo neutro come avviene ad esempio in Champions, bensì con sfide di andata e ritorno e l’altra finalista è praticamente certa. Il Bogdanka di Lublino infatti ha travolto 0-3 Lisbona in Portogallo. La stella dei polacchi dalla scorsa estate è Leon e dunque potrebbe esserci un altro duello per un titolo tra lo schiacciatore ex perugino e la Lube. Ovviamente prima Balaso e compagni dovranno arginare la riscossa turca che, dicono i ben informati, potrà contare sull’apporto di un tifo particolarmente caldo. Attenzione in particolare a Edgar, opposto che ha ben figurato all’andata. La Lube potrebbe accusare un pochino la lunga trasferta iniziata mercoledì muovendosi alla volta di Padova e proseguendo poi a Trento, non preoccupano invece le ultime due sconfitte di SuperLega. Il 3-2 contro la Sonepar e il 3-1 subito dall’Itas infatti sono maturati giocando con sestetti sperimentali o quasi, proprio al fine di preservare i big e avere gli altri più pronti nell’evenienza. Recuperato Lagumdzija, vedremo se sarà in grado di partire titolare ma l’impressione è che inizierà Dirlic, non a caso a riposo sabato. Ankara all’Eurosuole Forum è stata invece schierata da coach Ozbey con Kaya in cabina di regia, opposto Edgar, laterali Hidalgo e Gokgoz, al centro Cenzig e Koc, libero Hatipoglu.