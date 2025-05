Volley donne, Scandicci si arrende alla corazzata e Conegliano entra nella storia

Istanbul, 5 maggio 2025 – Il sogno della Savino Del Bene Scandicci si ferma in finale e sbatte contro la corazzata Imoco Conegliano, che si aggiudica la Champions League. Il volley femminile incorona ancora una squadra fortissima, ma Scandicci esce a testa altissima.

La prima finale Champions in salsa toscana era frutto di una vittoria netta in semifinale contro la squadra di casa, un 3-0 al VakifBank Istanbul che giocava davanti al suo pubblico.

Ma in finale Conegliano si è imposta 3-0 (25-16, 25-21, 25-19) e così le venete – che hanno giocato la loro quarta finale del torneo nelle ultime cinque edizioni – ottengono il terzo successo e anche il quinto trofeo stagionale dopo aver vinto campionato, Coppa Italia, Supercoppa italiana e Mondiale per club. Un grande slam storico. La Final Four in Turchia si è chiusa con un podio tutto italiano, dato il terzo posto conquistato da Milano, che ha battuto 3-1 il VakifBank Istanbul.

A. CARRARO IMOCO CONEGLIANO: Gabi 12, Zhu 14, Seki, Eckl (L2) ne, Lubian ne, De Gennaro (L1), Haak 21, Wolosz, Adigwe ne, Lanier ne, Lukasik ne, Chirichella 10, Fahr 13, Bardaro ne. All.: Santarelli.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Ribechi (L2) ne, Herbots 5, Castillo (L1), Ruddins 9, Kotikova, Mancini ne, Ognjenovic, Bajema, Graziani, Nwakalor 5, Carol 5, Antropova 14, Mingardi ne, Ung Enriquez ne. All.: Gaspari.

Arbitri: Simonovska - Szabo-Alexi

Note - Durata set: 20’, 25’, 22’. Attacco Pt%: 63% - 36%. Ricezione Pos% (Prf%): 49% - 42% (18% - 28%). Muri: 11-3. Ace: 4-3.