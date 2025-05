Champions League: Trionfo della Sir Sicoma Monini Perugia con Solé e Ishikawa

La vittoria della champions league porta la firma di due giocatori tra i meno attesi alla Sir Sicoma Monini Perugia che hanno giocato da titolari il finale di stagione. Queste le parole del centrale argentino Sebastian Solé: "Ovviamente quando si raggiunge un obiettivo che per la società era così tanto importante, le soddisfazioni sono più grandi. Questa coppa, per questa società, aveva un valore molto importante e penso che sia arrivata anche nel momento giusto perché è arrivata, almeno per quel che riguarda me e quello che ho vissuto in questi cinque anni, al termine di un percorso difficile, chiudere la stagione in questa maniera è una cosa che dà parecchie soddisfazioni. In una stagione lunga può succedere che un lavoro così intenso produca degli infortuni, farci trovare pronti era una delle cose che abbiamo allenato. Noi sapevamo che non giocavamo, ma da quando mi sono operato ad inizio stagione avevo come obiettivo questa finale. Le incognite erano tante ma se avessi dovuto giocare, avrei dovuto farlo al massimo. Ci siamo preparati anche mentalmente molto bene".

Così lo schiacciatore giapponese Yuki Ishikawa, primo atleta nipponico ad aver conquistato la prestigiosa coppa: "Questo primato mi rende felice, nessun giapponese aveva mai vinto la champions league prima di me e sono felicissimo. Quando abbiamo finito la partita abbiamo festeggiato in campo, nello spogliatoio e poi con i tifosi, siamo contentissimi di finire la stagione con una vittoria così. Ero pronto a ritagliarmi i miei spazi, anche se per me era una situazione inusuale. Però mi sono fatto trovare pronto. In questa final-four di champions league sono partito titolare, ero pronto a farmi valere. Dopo Piacenza abbiamo avuto una settimana di preparazione e abbiamo lavorato molto bene".