Champions. L’ex biancorosso Leal micidiale al servizio, i turchi dell’Halkbank eliminano Milano

La Lube ripartiva da Ankara quando l’Halkbank, la principale squadra della capitale turca, si salvava al Golden Set estromettendo dalla Champions League l’Allianz Milano. È stato il turno al servizio dell’ex biancorosso Leal a fare lo strappo decisivo nel parziale di spareggio. Un Leal peraltro negativo, appena 10 punti col 29%. I turchi sono stati trascinati da un mostruoso Setola, 32 punti col 67% per l’opposto ceco, ai meneghini non è bastata la buona prova di Reggers, 23 punti col 54% per l’opposto-oggetto del desiderio di Civitanova. Rimaniamo con due team in Champions, anzi sfortuna vuole che si affronteranno tra loro nei quarti: Monza e Perugia. Curioso quanto sta accadendo ai brianzoli, capaci di avanzare nella massima competizione continentale, ma ultimi in SuperLega e domenica a rischio A2. Il Vero Volley dovrà battere in casa Cisterna (che può ambire ai playoff), Taranto che ha un punto in più giocherà a Verona contro la Rana che vuol prendere il 4° posto.

