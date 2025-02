Champions, passa Milano. Ai quarti senza affanni

Missione compiuta per la Numia Vero Volley Milano che si è qualificata per i quarti di finale di Champions League. Nel ritorno dei playoff (iniziato con un minuto di silenzio in ricordo di William Procopio, l’ex libero morto lunedì a 34 anni in un incidente in moto), la squadra del Consorzio non ha dovuto nemmeno spingere troppo sull’acceleratore per conquistare i due set necessari per chiudere matematicamente i conti contro le tedesche dell’SSC Palmberg Schwerin, già battute in Germania due settimane fa con un netto 3-0.

Coach Stefano Lavarini ha schierato dall’inizio la formazione titolare, ma già nel primo set ha sostituito Paola Egonu (due punti prima di andarsi a riposare in panchina) con la gigantesca (207 cm) statunitense Anna Smrek che ha finalmente avuto modo di mettersi in mostra, andando in doppia cifra. Nel secondo set, man mano che la qualificazione veniva ipotecata, anche le altre big sono andate ad accomodarsi a bordo campo. Alessia Orro ha comunque trovato il modo di chiudere i conti con un secondo tocco vincente che è valso il 2-0, necessario per strappare il biglietto per la fase successiva. Le riserve hanno poi completato il tris.

Milano affronterà le turche dell’Eczacibasi in una doppia sfida, in palio il pass per la Final Four di Istanbul del 3 e 4 maggio 2025.

NUMIA VERO VOLLEY MILANO-SSC PALMBERG SCHWERIN 3-0 (25-18, 25-21, 26-24)