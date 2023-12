Che gara. Sfida numero 96, l’anno scorso fu finale scudetto

Sarà la sfida numero 96 e il bilancio vede la Lube avanti con 53 vittorie. Anzi Civitanova è in vantaggio su qualunque altra compagine di SuperLega tranne che con Perugia, con la quale c’è una perfetta parità di 32 successi a testa. Lube e Itas si sono incrociate spesso per obiettivi prestigiosi, dominando di fatto il nuovo millennio: nessuna ha vinto quanto questi due club. Non solo la serie tricolore della passata stagione (con l’Itas che ha dovuto fare a meno di Lisinac e la Lube di Zaytsev), tornano alla memoria il confronto del Mondiale per Club 2018 conquistato dai dolomitici e le precedenti rese dei conti vinte dai biancorossi nelle finali scudetto e in Coppa Italia nel 2017. Tra i ricordi felici riaffiorano anche la finalissima del V-Day 2012 che valse il secondo scudetto e la finale di Supercoppa Italiana 2008. Nella passata stagione Civitanova e Trento si sono invece confrontate in 7 occasioni.

Andrea Scoppa