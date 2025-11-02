Cisterna nel mirino dei biancorossi. Lube, vietato rallentare la marcia

Terza partita in una settimana e seconda casalinga di tre consecutive per la Lube. Oggi alle 18 il match più semplice perché avversaria è Cisterna Volley, mentre mercoledì c’è stato il 3-1 danni di Trento e tra una settimana all’Eurosuole Forum si giocherà il test contro l’esuberante Verona, al momento in testa alla classifica. Quest’ultimo incontro era in programma il 20 novembre, ma è stato anticipato dalla Lega dopo la richiesta della federazione araba di posticipare la Supercoppa (che prevedeva in semifinale proprio Civitanova contro Verona). Gli scaligeri comandano la SuperLega con 9 punti, quindi Perugia a 8 e terze Modena e Lube a 7, Cisterna è penultima con due. Questo pomeriggio per il quarto turno di regular season pertanto sarà la prima volta in casa proprio di domenica per i vice campioni d’Italia e finalmente nell’orario canonico. I rivali oggettivamente hanno poco appeal, ma la speranza è che la giornata di festa possa aiutare a riempire maggiormente il palazzetto. Cisterna è reduce dalla prima vittoria, ottenuta per 3-2 ai danni di Grottazzolina, un successo frutto del dominio negli ace (11 a 2) e grazie a notevoli prestazioni individuali come i 25 punti dell’opposto Guzzo o i 4 muri di Mazzone. I pontini, l’anno scorso ko sempre 3-0 contro Civitanova, sono molto cambiati in estate, a cominciare dal coach perché in panchina c’è il debuttante Daniele Morato, classe 1989 ed esordiente in SuperLega dopo tre campionati di A2. Nel roster 7 partenze e altrettante conferme, tra chi ha lasciato veterani come Baranowicz e i martelli Ramon e Faure, entrambi approdati a Trento. In cabina di regia ora ci sono il confermato Fanizza e Salsi che, invece, è alla prima stagione con la maglia del Cisterna. Rivoluzionato il reparto opposti, con gli innesti di Guzzo e Barotto. Da segnalare gli arrivi di Lanza e Plak, tra le conferme anche Diamantini, ex biancorosso. Medei almeno inizialmente non dovrebbe mutare il team, per il turnover c’è tempo, adesso serve affinare la chimica. Vietato rallentare per la Lube, desiderosa di un’altra festa nel suo palazzetto bunker, inviolato da ben 13 gare in regular season.

Le probabili formazioni Cucine Lube Civitanova: palleggiatore Boninfante; schiacciatori Loeppky, Nikolov e Bottolo; centrali Gargiulo e D’heer; libero Balaso. A disposizione Orduna, Kukartsev, Poriya, Duflos-Rossi, Podrascanin, Tenorio, Bisotto. All. Medei. Cisterna Volley: palleggiatore Fanizza; opposto Guzzo; schiacciatori Lanza e Bayram; centrali Plak e Mazzone; libero Currie. A disposizione Salsi, Barotto, Muniz, Tarumi, Diamantini, Tosti, Finauri. All. Morato.