Civitanova ribalta la semifinale contro Perugia: Lube pronta per gara5

La lezione di Pasqua. La serie di semifinale tra Civitanova e Perugia si sta completamente rovesciando, grazie al cuore (ed al gioco) della Lube. Non solo da domenica la situazione è tornata in parità, 2-2, ma si è passati dal 3-0 Sir di gara1 al 2-3 di gara2, quindi il 2-3 biancorosso a Perugia e appunto al 3-0 del team di Medei. Stessi risultati ma a favore dell’altra ed ennesima rimonta nei playoff da parte del club che non muore mai.

Nessuno pensava che la Lube, in crescita da mesi sì ma giovane e pure senza Balaso, potesse giocare alla pari con i campioni d’Italia, invece giovedì sera al PalaBarton Energy si disputerà una gara5 che, a questo punto, non vede più una favorita. Anzi è la Lube quella che vi arriverà meglio, sia per aspetti psicologici che tecnici. Civitanova non aveva pressioni prima e ne avrà molte meno della Sir giovedì, in più i suoi talenti sembrano sguazzare nel clima da playoff, nella competizione, hanno fame di emergere.

Infine, come avevamo già scritto dopo gara2, la serie sta dicendo che è proprio la Lube il team che gioca meglio. Propone il volley più fluido, completo e sicuramente corale. Perugia invece va a fiammate e fondamentalmente solo quando il servizio c’è. "Giocare queste semifinali non è semplice - afferma coach Medei – c’è molta pressione per l’importanza della posta in palio e per il livello di gioco che bisogna esprimere costantemente, e i ragazzi sono stati bravissimi. Stiamo crescendo, con l’attitudine in campo, con la capacità di rimanere attaccati alla partita anche nei momenti di difficoltà. Domenica è capitato nel terzo set. Siamo convinti di poter andare a Perugia per giocarci la partita, mettendo in campo tutto quello che abbiamo, convinti dei nostri mezzi. Cercheremo di guadagnarci la finale".

In gara4 la Lube ha fatto suo il primo set con due muri cruciali nel finale, entrambi su Plotnytskyi, prima di Bottolo quindi di Lagumdzija (nella stessa azione tre schiacciate e tre volte palla rispedita di là con block). Nel secondo è esploso Bisotto e dal 19-16 si è arrivati a chiudere 25-20, con gli ospiti sempre più nervosi nonostante Lorenzetti abbia cercato soluzioni attraverso i cambi. Il terzo sembrava perugino, invece due incredibili ingenuità di Ishikawa per schivare palloni destinati fuori l’hanno riaperto e poi un super Nikolov da 5/5, compreso l’ace del break 22-20 (con dito sul naso a zittire Loser), hanno coronato l’impresa. A completare una domenica meravigliosa, la sorpresa dentro l’uovo del rientro di Balaso.

Di contro Lorenzetti sta perdendo certezze. Solo 4 ace e 21 sbagli domenica, più l’enormità di 32 errori globali in tre parziali. Addirittura 9 attacchi fuori, 3 del solo Ishikawa, subentrato -male- ad un Plotnytskyi murato in continuazione.