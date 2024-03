Civitanovesi in campo. "Ci hanno eliminato dalla Coppa . Non lo abbiamo dimenticato»

Per la Lube sarà la 27ª partecipazione ai playoff su 29 stagioni disputate –ininterrottamente- in A1. Immancabili. Solo nel 2007 i biancorossi non furono protagonisti, mentre nel 2020 il torneo fu sospeso e annullato, con Civitanova in testa alla classifica, per il Covid-19. E, qualcuno se l’è dimenticato, la Lube è reduce da tutte finali Scudetto, raggiunge l’ultimo atto addirittura dal 2017. Con Monza non è un duello inedito in post season, accadde già nel 2022 e Civitanova ebbe la meglio 2-0 nella serie dei quarti. Alla vigilia coach Blengini ha lanciato l’operazione rivincita: "Il nostro finale di regular season è stato agrodolce. La vittoria a Verona è stata preceduta dal passo falso interno con Piacenza. Nei playoff ci sarà equilibrio. Fatta eccezione per Zaytsev, che sta riprendendo a toccare il pallone e resterà ancora fuori per un po’, sono tutti disponibili. Monza ci ha eliminato dalla Coppa Italia, non lo abbiamo scordato. Vogliamo imporci e avere la meglio nella serie contro una rivale che ci darà del filo da torcere".

La Lube ha concluso la regular season al quarto posto come un anno fa, 40 i punti frutto di 15 vittorie e 7 sconfitte, 2 successi in più e 2 punti in più rispetto all’anno scorso. Monza invece ha ottenuto 39 punti, quinta dopo 13 successi (terza di SuperLega per attacchi/set). Disputa i playoff n.5 della sua breve storia visto che è al via della massima categoria di volley nazionale maschile dal 2014. Un anno fa è stata eliminata in quattro incontri, nei quarti, da Trento. Coach Eccheli ha usato queste parole: "La Lube è probabilmente la squadra attualmente più in forma tra le otto, così come dimostrano i recenti risultati in Champions e in regular season. Le ultime due gare giocate contro Civitanova (entrambe a Monza) sono state combattute e avvincenti, per cui ci aspettiamo che possa essere ancora così".

Andrea Scoppa