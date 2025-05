Clara Decortes rinnova con CBF Balducci per la stagione di volley femminile A1

"Giocare nel campionato di A1 è sempre un sogno che si realizza, anche dal punto di vista personale". È quanto dice l’opposta Clara Decortes dopo il rinnovo con la CBF Balducci per la prossima stagione di volley femminile. "Sono davvero felice – aggiunge – di potermi confrontare di nuovo con il massimo campionato e di farlo con la CBF Balducci dopo la promozione conquistata sul campo al termine di una grande stagione".

Il Club maceratese ha annunciato di avere rinnovato l’accordo con la forte giocatrice bergamasca, classe 1996 e alta 183 cm, protagonista assoluta nell’ultima stagione di A2 in cui ha confermato il suo talento trascinando le arancionere verso la vittoria nei Playoff promozione e dimostrandosi di fatto la migliore nel suo ruolo. A parlare sono i numeri: 603 punti messi a segno in 33 gare giocate, con un’altissima media del 45% in attacco, una percentuale che la vede saldamente in cima a questa speciale classifica.

Per Clara Decortes si tratterà di un ritorno in campo in A1, che ha già frequentato con Brescia (2020) e Roma (2021/22). Oltre alle stagioni nel massimo campionato, può vantare una grande esperienza in A2 (Brescia, Orvieto, San Giovanni in Marignano, Roma), con tre promozioni nel massimo campionato. Esplosività, qualità ed efficienza dell’opposta saranno ancora a disposizione dell’attacco della squadra di coach Valerio Lionetti nella prossima stagione.

"Ci attende – dice Decortes – una stagione in cui dovremo impegnarci moltissimo, costruendoci delle sicurezze pian piano, allenamento dopo allenamento, partita dopo partita. Sarà un anno in cui cercheremo di crescere di continuo, dovremo lottare su ogni pallone sapendo che ci aspetta un campionato di livello altissimo: l’obiettivo è farci trovare pronte al duro lavoro in palestra e trovando il feeling giusto tra di noi".