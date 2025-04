Clementina 2020 sconfitta da Bologna nella B1 femminile, nonostante un set vinto

clementina

1

bologna

3

PARZIALI: 18-25, 20-25, 25-17, 21-25

CLEMENTINA 2020: Belegni 11, Usberti 4, Barbolini 1, Calza 5, Tomasetig 13, Luciani6, Casarin 5, Malatesta 16, Giuliani, Santelli, Boari, Grilli, Sposetti L1, Bastari L2. All. Moretti

VTB FCREDIL BOLOGNA: Taiani 9, Bongiovanni, Frangipane 10, Tellaroli 13, Fucka 2, Pulliero 13, Cavicchi, Saccani 3, Malossi, De Paoli, Neriotti 9, Laporta L1, Melega L2. All. Ghiselli.

Arbitri: Marini e Sacrini

Niente da fare per le giovani della Clementina davanti alla prima della classe del girone C di B1 femminile. A Moie passa Bologna in quattro set, fresca vincitrice anche della Coppa Italia di B1. Le locali partono timorose nei primi due set, con le felsinee che si impongono con relativa facilità. Poi a mano a mano prendono fiducia nei propri mezzi e approfittando dei cambi effettuati dalle avversarie, riescono ad imporsi e accorciare le distanze, nonostante il tecnico ospite cerchi di correre ai ripari rimettendo in campo le titolari. Troppi gli errori nelle padrone di casa.