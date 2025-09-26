Clothier della Cbf Balducci: "Tra le giganti del volley"

"È molto alto il livello dell’A1 italiana, del resto è un campionato frequentato da campionesse del mondo, olimpioniche e fuoriclasse". La statunitense Emma Clothier, centrale della Cbf Balducci nata nel 2001 per 188 cm di altezza, è una debuttante nel campionato italiano. Dopo l’esperienza negli States è stata a Porto Rico nel 2024 con il Pinkin de Corozal, ottenendo il riconoscimento di Miglior centrale del torneo, poi la stagione passata è arrivata in Europa per giocare a Dresda nel massimo campionato tedesco, conquistando la Coppa di Germania e raggiungendo la finale scudetto, disputando inoltre in Europa la Cev Cup. In estate è stata chiamata dalla Cbf Balducci e adesso si sta preparando per un nuovo capitolo della carriera. "Sono venuta – dice – per giocare nel torneo più forte al mondo e affrontare le migliori; è una grandissima esperienza". La giocatrice svela quali sono le sue aspettative. "Di crescere in attacco e a muro, e per riuscirci è importante leggere in anticipo le intenzioni della palleggiatrice e dell’attaccante". Già ha avuto qualche assaggio del livello dell’A1 italiana a Pordenone dove in un torneo ha incrociato le campionesse della Imoco Comegliano e l’ambiziosa Vallefoglia Pesaro. "Fa un certo effetto affrontare simili giocatrici viste all’opera in televisione durante le Olimpiadi oppure ai Mondiali. Non è affatto semplice contrastarle, ma ritengo che quei momenti costituiscano altrettante occasioni di crescita". Adesso c’è da alzare il livello per farsi trovare pronta e perché i tanti volti nuovi possano essere una suqadra considerando che la sera di lunedì 6 ottobre ci sarà il debutto in campionato ricevendo al Fontescodella il Cuneo.

Clothier è arrivata un mese fa a a Macerata. "Ho trovato una città bella dove si vive bene, le compagne mi fanno vedere i posti più suggestivi e mi indicano anche dove mangiare". E a tavola ogni volta è una piacevole scoperta. "A San Giuliano ho scoperto gli gnocchi alla papera: buonissimi".